La jefatura trasladará a los comisarios pese al recurso de dos afectados

La jefatura de la Policía Local de València va a mantener la reorganización de la cúpula policial de la ciudad, es decir, los cambios de destinos de los comisarios que dirigen las diferentes unidades de distrito, que prevé la Orden del Cuerpo publicada el pasado 29 de mayo. Para mañana, se ha convocado una Mesa Técnica, a petición del sindicato Spplb, mayoritario en la policía, en la que el jefe José Vicente Herrera va a informar a los sindicatos de la reorganización en las jefaturas de las comisarías de la capital valenciana. Sin embargo, no se va a modificar la orden ni se van a aplazar a después de las vacaciones los citados cambios, tal como aseguran fuentes oficiales a Levante-EMV. Por tanto, tampoco se va a atender la petición fundamental del Spplb que solicitaba la suspensión cautelar de estos cambios que considera "traslados forzosos".

Doce días es "tiempo suficiente para hacer el traslado"

A esta mesa técnica, asistirán representantes de la cúpula del cuerpo y también de la concejalía de Protección Ciudadana que dirige Jesús Carbonell. En esta reunión está previsto que Herrera informe a las centrales sindicales de que no se va a cambiar el plan y que este lunes 10 de junio, los comisarios y los intendentes se tienen que incorporar a sus nuevos destinos. No se va a atender sus quejas ni los recursos interiores presentados por dos altos mandos, han explicado fuentes de la Jefatura, porque entienden en el máximo escalafón que no proceden. Respecto a las posibles objeciones relacionadas con el Reglamento de la Policía, las fuentes oficiales consultadas argumentan que en la Policía Local no hay una Relación de Puestos de Trabajo por tanto se pueden intercambiar a los comisarios y se les pueden asignar a nuevas funciones sin ningún impedimento legal ni administrativo. Además, consideran que los 12 días naturales con que se han comunicado los traslados, "es tiempo suficiente para que puedan recoger sus cosas y trasladarse a un nuevo centro de trabajo". Ha habido remodelaciones, en los que los nuevos destinos se han comunicado con menos días de diferencia, finalizan.