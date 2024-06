Un rapero graba un videoclip en la Catedral de València sin permiso de la Iglesia

El rapero El Bola ha grabado un videoclip en la Catedral, sin permiso de las autoridades eclesiales y lo ha difundido en sus redes sociales, causando una gran indignación en el Arzobispado y en el Cabildo. La agencia de noticias del Arzobispado ha anunciado que tras tener conocimiento de la difusión en redes sociales y plataformas digitales de un videoclip musical grabado en el interior de la Catedral, "queremos señalar que ni el Arzobispado de València, ni el Cabildo catedralicio han autorizado dicha grabación".

El Arzobispado de Valencia y el Cabildo catedralicio, añaden estas fuentes, "lamentan el uso que se ha hecho de la Catedral, y especialmente de los espacios sagrados como el Presbiterio, el ambón y la Sede episcopal, que han sido utilizados para un fin totalmente extraño y ajeno a su carácter sagrado y a su finalidad litúrgica".

El Cabildo catedralicio señala que el autor o los autores del vídeoclip "nunca presentaron solicitud para la grabación en el interior de la Catedral y que actuaron sin consentimiento para hacerlo". Por ello, el Cabildo catedralicio "exige la retirada de la difusión pública de esta grabación y anuncia que ya se ha iniciado la valoración de las acciones legales pertinentes contra sus autores".

¿Quién es El Bola?

Xavier Alemany “El Bola” nació en València en 1985 y se crió en el barrio de Patraix. Inició su carrera musical en 2010 cuando presentó su primera maqueta, “Número 13”, y fichó por la discográfica Jr Records, desde la que dio el salto a Bolt Music y finalmente a Spanish Passion.

El año pasado presentó “Raíces”, un álbum que transita el rap y el hip hop. Tras una década de carrera y del espaldarazo que supuso “Sinvergüenzas”, editado por Spanish Passion Music, “El Bola” lanzó este disco de 13 canciones.

El propio artista lo ha anunciado

Tal como ha narrado el propio rapero valenciano, en su perfil oficial de Instagram, El Bola se "coló" en la Catedral para grabar este vídeoclip que está colgado en su sitio oficial y en el que canta el tema: "No me callo". Ni la letra ni la música del rap cantado por El Bola incluye ningún elemento sacrílego ni de mal gusto para los creyentes ni para la Iglesia ni siquiera para el gran público. Pero, tal como han confirmado estas fuentes oficiales del Arzobispado, "el artista no pidió permiso para acceder a este lugar sacrosanto donde ha realizado la grabación, en la que aparece cantando con una capilla de fondo y algunos de los cuadros e imágenes sagradas como atrezzo". Al parecer, las autoridades eclesiales sospechan que este hombre "pagó la entrada, aprovechando una franja horaria en la que no hay muchos visitantes en la Seo, y se puso a grabar el documento audiovisual, que se puede ver en sus redes sociales".

El mensaje que ha difundido en su perfil de Instagram dice lo siguiente:

"LO PROMETIDO ES DEUDA ,YA ESTA EL VIDEOCLIP EN MI CANAL DE YOUTUBE "NO ME CALLO" Y LA CANCION EN TODAS LAS PLATAFORMAS DIGITALES,UN VIDEOCLIP QUE PARA MI ES DE LO MEJOR QUE E CREADO HASTA EL DIA DE HOY,CON UNA INSTRUMENTAL DEL PRODUCTOR @fashoxigeno ,GRABADO EN LA CATEDRAL DE VALENCIA, MI TIERRA Y PATROCINADO POR @geaseeds_ MUCHISIMAS GRACIAS A TODOS UNA VEZ MAS POR ESTAR AQUI Y HACER QUE MIS SUEÑOS SE CUMPLAN".