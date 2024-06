“Soy católico y quería mostrar lo bonita que es nuestra catedral”

El rapero valenciano Xavier Alemany ‘El Bola’ huye de polémicas y en cuanto ha sido consciente del revuelo generado por el videoclip que grabó a principios de marzo dentro de la catedral de València, sin el permiso del Arzobispado ni del cabildo, ha retirado el vídeo de sus redes sociales. “No quería ofender a nadie, y mucho menos a ningún devoto o creyente”, remarca al tiempo que pide disculpas a aquellos que pudieran haberse sentido ofendidos con su grabación. “Soy católico y toda mi familia creyentes, solo quería mostrar lo bonita que es nuestra catedral”, matiza.

‘El Bola’ cuenta que no pidió ningún permiso porque desconocía que tuviera que hacerlo y que en un primer momento no pensaba grabarse dentro sino solo tomar unos planos. Tanto él como el cámara que lo acompañaba pagaron un euro por la entrada especial para vecinos de València y en apenas media hora grabaron las tomas con él gesticulando y balbuceando, que posteriormente en edición y con la música darían forma al videoclip, que hasta que ha sido eliminado acumulaba miles de reproducciones.

Según asegura, la catedral estaba llena de gente (aunque en el vídeo convenientemente no se vea a nadie), muchos de ellos con cámaras grabando y tomando fotos. El rapero y su cámara eran como dos turistas más como tantos otros que iban con los cascos de las audioguías. “Nadie nos dijo que no se pudiera grabar, no creo que hiciéramos nada malo”, confiesa. De hecho, el único toque de atención que le dieron fue una vez ya habían terminado de grabar, para que se quitara la gorra dentro de la iglesia. “Le expliqué que es por un problema de alopecia y que hasta las bodas voy con mi gorra”, apunta.

Un enamorado de la catedral de València

Decidió grabar su nuevo videoclip en la catedral simplemente porque es un lugar que le “encanta” y es muy especial para él, porque fue donde tomó la primera comunión, según recuerda con nostalgia. Además, a nivel artístico destaca que “cada vez que entro se me ponen los pelos de punta, me gusta la bóveda, los zócalos y todo lo que representa la catedral en sí para la ciudad de València”.

De hecho, el valenciano, nacido en el barrio de Patriax, explica que siempre intenta grabar en puntos representativos de la ciudad de València. “Solo quería mostrar lo bonita que es nuestra catedral”, añade.

Sobre la letra de su rap, el músico valenciano incide en que en ningún momento ataca o habla de la Iglesia. “No tiene nada que ver con la religión o la política, habla sobre la superación personal y la dureza de la vida”, argumenta. “No hago música para molestar a nadie ni quiero que nadie se ofenda por mi música”, insiste el artista, que ya ha retirado el vídeo de redes sociales.

Por su parte, el Arzobispado y el Cabildo de la Catedral de València han valorado positivamente la retirada del videoclip musical y aceptan sus disculpas. “El Cabildo catedralicio se reunirá en los próximos días para valorar esta nueva situación”, han indicado fuentes del Arzobispado de València que ayer al tener conocimiento de la difusión del vídeo se mostraron indignados y amenazaron con estudiar posibles acciones legales.