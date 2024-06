Segundo intento fallido para retirar el yate varado en la playa de Pinedo

A la tercera va a la vencida. O al menos eso esperan los responsables del operativo de retirada del yate varado en la playa de Pinedo ya cuatro días y va para cinco. Tras un primer intento fallido, por rotura del cable de remolque, el jueves, hoy se ha vuelto a intentar reflotar y llevar mar adentro el barco, de bandera británica, pero nuevamente el cable no ha resistido y se ha roto.

El yate está atascado en la arena y no hay forma de sacarlo, a pesar de que este viernes se han excavado nuevas zanjas en la arena para intentar liberlo. El operativo de rescate en el que interviene una empresa especializada llegada de Galicia y los remolcadores del grupo Boluda y que hoy ha supervisado "in situ" Capitanía Maritima de València, congrega cada día a más curiosos en la playa de Pinedo. Los bañistas se instalan en torno al perímetro de seguridad para no perder detalle del operativo.

Fuentes de la Delegación de Gobierno informaron a última hora de que este sábado se volverá a intentar remolcar a puerto la embarcación, que varó en la playa por causas que aún se investigan.

Para poder llevar mar adentro el barco una excavadora ha tenido que retirar el banco de arena en el que había encallado hasta poder crear un canal suficientemente hábil como para iniciar el remolcado mediante los cabestrantes. Sin embargo, los cables se rompen durante la maniobra.