Los socialistas piden revocar la licencia de los bloques turísticos en suelo dotacional del Cabanyal

El concejal del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán ha anunciado que presentará una moción para que el ejecutivo municipal revoque la licencia que ha permitido que una empresa construya apartamentos turísticos en el Cabanyal restando aparcamiento para los vecinos y vecinas que había establecido el Plan Especial, aprobado cuando los socialistas gestionaban la concejalía de Urbanismo.

“María José Catalá no puede estar permanentemente contradiciendo y faltando a la palabra que este Ayuntamiento, independientemente del partido político que ostente el gobierno en cada momento, ha dado a los vecinos y vecinas. No puede hacer en el Cabanyal lo que ha hecho, por ejemplo, en Pérez Galdós. No puede ser que este Ayuntamiento se comprometa con los vecinos y vecinas del Cabanyal a que van a tener unas dotaciones, en este caso unos aparcamientos en altura que son muy necesarios en un barrio que no tiene aparcamiento suficiente y, en lugar de eso, permita que se levanten más apartamentos turísticos que están expulsando a los vecinos y vecinas de su barrio”, ha dicho.

El concejal socialista se ha manifestado en estos términos tras conocer que el Ayuntamiento de València ha permitido a una empresa iniciar la construcción de un bloque de apartamentos turísticos en una porción de la parcela del Cabanyal que estaba reservada para la construcción de uno de los aparcamientos en altura que se previeron en el PEC. Y todo ello, ha subrayado, sin que el gobierno del PP y Vox hicieran nada para que desde Urbanismo se denegara la licencia.

Sanjuán ha instado a Catalá a retractarse y votar a favor de la moción de los socialistas para revocar esa licencia. “La LOTUP permite revocar licencias en casos como este, según recoge el punto 2 del artículo 238. Si Catalá no acepta la moción y no la revoca, quedará absolutamente claro que lo que está priorizando es un negocio privado que va a impedir el desarrollo de una necesidad vecinal que es la construcción de un aparcamiento que resuelva uno de los problemas del barrio”, ha incidido.

“Es imprescindible que la comisión de Urbanismo ponga negro sobre blanco cuál es la intención que tiene este Ayuntamiento y ya van demasiadas decisiones donde el interés privado y el interés particular va por delante del interés general para el gobierno de María José Catalá. Estamos viendo un patrón de comportamiento que dentro de unos años nos va a pasar factura a todos los valencianos y valencianas”, ha apuntado.