Los colectivos LGBTi devuelven 650.000 euros para desvincularse de los Gay Games 2026

El concejal del PP y portavoz del gobierno municipal Juan Carlos Caballero se refirió también a la polémica de los colectivos LGTBi con el Ayuntamiento de València, a cuenta de los Gay Games. "La Federación Internacional ya mostró su apoyo y su confianza en el ayuntamiento para que València acoja este acontecimiento. Confía en la administración valenciana, sabe que hemos puesto los recursos y no está en cuestión la celebración de los Gay Games en València", justificó Caballero. Además, "tenemos la mano tendida para poder acoger en el comité organizador a los colectivos si tras las elecciones se quieren volver a sumar. Pedimos que se deje de confrontar, que los Gay Games sean un acontecimiento y no llamemos a un boicot que hace daño a los propios colectivos", manifestó. "La voluntad es abrir puerta para que sea un éxito tanto los Gay Games como la reivindicación de los derechos del colectivo. La concejala de Igualdad llamó a una reunión a las asociaciones y estas no se presentaron. Hay partidos que intentan aprovechar esta situación como ariete electoral, que juegan al lío porque vienen unas elecciones", reflexionó. "Pedimos que PSOE y Compromís dejen de instrumentalizar al colectivo y que no vayan en contra de la ciudad por unos intereses electoralistas; promuevan de tapadillo el boicot para hacer daño al ayuntamiento pero en realidad hacen daño a los colectivos", finalizó Caballero.