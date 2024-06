Compromís de València se centra en celebrar la presencia de Marzà en Bruselas

La valoración de Compromís de la ciudad de València de los resultados en las Elecciones Europeas es inversamente proporcional a la el PSOE por exactamente el mismo motivo: son resultados de difícil, por no decir imposible, extrapolación. Que Sumar, donde se integra la marca naranja, alcance tan sólo el 8,7 por ciento de los sufragios es una fotografía imposible en clave municipalista, donde los valencianistas, con o si Joan Ribó de cabeza de lista, no se deberían mover.

Por eso, ante unos resultados tan previsiblemente mediocres si se miran en clave ciudadana, la portavoz Papi Robles optó por hacer un balance más allá del término municipal, celebrando la presencia de Vicent Marzà entre los europarlamentarios. "Por primera vez, el valencianismo contará durante 5 años con una voz en Europa en defensa del campo valenciano y contra la especulación que quiere dinamitar el territorio valenciano, vender nuestras casas a promotoras turísticas o convertir la Albufera en un barro. Pero una voz no será suficiente para hacer frente a una extrema derecha que crece en Europa de manera preocupante. Estamos cerca del abismo de la Historia, y desde Compromís tenemos claro que no nos paralizará el miedo ni nos vamos a equivocar nunca de adversario. Que no nos buscan para atacar a otros partidos de izquierdas. Compromís iniciamos el camino para ser la casa de los valientes y las valientes que quieren sacar los pies del barro y empezar a avanzar".