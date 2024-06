La oposición dice que “Catalá solo quiere hacer caja con las personas LGTBI”

El concejal socialista Borja Sanjuán ha criticado la campaña municipal “para contraprogramar" los actos organizados por el colectivo LGTBI de València. “Queremos denunciar como Partido Socialista un nuevo ataque a los colectivos LGTBI de València a cuenta esta vez de la campaña institucional del Ayuntamiento que utiliza el término tolerancia en lugar de respeto. Cuando tú toleras algo es porque no te gusta o no te parece normal y un ayuntamiento no puede decir que tolera al colectivo LGTBI sino respetarlo y defender sus derechos”, ha dicho el concejal socialista.

Sanjuán se ha manifestado en estos términos tras conocer la programación que ha puesto en marcha el PP y que pretende, a su juicio, “tratar de tapar la reivindicación del orgullo que organizan todos los años las asociaciones LGTBI y que este año, por primera vez, no contará con respaldo institucional”.

“El Ayuntamiento no solamente no se suma a los actos de los colectivos LGTBI como Lambda —ha continuado el edil— sino que los contraprograma y organiza una fiesta el día 21 para evitar que el protagonismo lo tenga la reivindicación del día del orgullo del día 28”, ha insistido.

Por su parte, la concejala Lluïsa Notario, de Compromís, ha considerado “escandalosa la apropiación del Orgullo por parte del PP”. Y ha abundado en esa idea: “Ha quedado patente de nuevo que lo que quiere hacer Catalá con las personas LGTBI es caja mientras criminaliza y desprestigia a las entidades tratando de intervenirlas para después dejarlas fuera”.

Finalmente, la valencianista ha argumentado que el Ayuntamiento pretende usurpar el trabajo de las identidades con “acciones donde solo hay colorines, purpurina y eslóganes vacíos de contenido reivindicativo. Una operación de propaganda que se conoce coloquialmente como pinkwashing”.