Compromís insta a Catalá a paralizar las obras ilegales de un bloque de turístico en la Saïdia

En el número 14 de la calle Poeta Monmeneu se está construyendo un complejo de apartamentos turísticos sin licencia de obra. En concreto son 10 apartamentos con zonas comunes y piscina. Es otro nuevo ejemplo de especulación vinculada a dos de los caballos de batalla actuales de la ciudad, vivienda y turismo. Un caso del que se ha hecho eco la concejala Papi Robles, de Compromís, tras una denuncia vecinal.

En concreto, Robles explica que “después de que los vecinos se pusieran en contacto con Compromís ante la falta de respuesta por parte del gobierno municipal”, los valencianistas pidieron acceso al expediente y se encontraron que lleva más de 10 días ordenada la paralización de las mismas obras “pero el concejal no lo ha firmado hasta la fecha”. También denuncia Robles que “es curioso porque sin tener licencia sí que tienen una autorización para un contenedor de obras en la puerta. No sé qué piensa el señor Juan Giner de para que sirve un contenedor en la puerta de un edificio. Está tardando ya en paralizar esa obra”.

Papi Robles advierte que “si lo que quiere el gobierno es una moratoria tendrán el apoyo de Compromís, pero si lo que quieren es dejar que las empresas hagan lo que quieran por esta ciudad nos tendrán enfrente”. En ese sentido, la agrupación municipal insta a Catalá a que paralice de forma inmediata esa obra y que se dé marcha atrás en todo lo que se ha hecho de manera ilegal, es decir, “apartamentos turísticos que están generando molestias a los vecinos y vecinas”.

En la misma línea, la portavoz de Compromís ha destacado que la web quenotetiren.com ya ha recibido entre 1500 y 1700 denuncias. “Nos estamos encontrando que en muchos casos se trata de obras ilegales de apartamentos turísticos. Ahora mismo estamos en una ciudad sin control”, asegura Robles. “Hemos visto un incremento sospechoso de las solicitudes de apertura una semana antes de la aprobación de la moratoria pero además en la web lo que estamos viendo es que hay obras ilegales en marcha que no son revisadas y Catalá está mirando hacia otro lado pese a que los vecinos y vecinas las están denunciando”.

Por ello, Papi Robles critica que “este gobierno que se ha vanagloriado tanto de realizar inspecciones” en realidad se demore en frenar “este descontrol”. “La moratoria ha llegado tarde y lo que no puede ser es que ahora también llegan tarde las inspecciones. Desde Compromís ya hemos pedido al gobierno municipal en muchas ocasiones un plan de inspección urgente", ha dicho Robles.

Incumple "su deber de sigilo"

Por su parte, fuentes populares han recordado a la portavoz de Compromís “su deber de sigilo como concejal cuando tiene acceso a un expediente administrativo en curso y no concluido, dando información a los denunciados en la calle Poeta Monmeneu 14 que no era pública”. “Además –continúan las mismas fuentes– sus declaraciones intentando sembrar la sospecha sobre el concejal de Urbanismo son intolerables puesto que no ha existido ningún tipo de demora, ya que las resoluciones llevan su tramitación interna porque no termina cuando el técnico realiza la propuesta”.

Entrando más a fondo en el expediente, en el consistorio matizan que desde el viernes 31 se abre el trámite de resolución y a partir del lunes 3 se empiezan a recoger firmas de los empleados municipales desde todas las categorías, desde el inferior al superior que se completa el día 10. El miércoles día 11 se le pasa la firma en PIAE al DG de Licencias, “que no el concejal de Urbanismo”, que firma ese mismo día y hoy 12 está notificado y dado orden de traslado a la Policía para que ejecute la orden de suspensión.