Compromís exige el cese de Badenas (Vox) por llamar "enano jurídico" al Síndic de Greuges

La portavoz de Compromís per València Papi Robles exige a Catalá la reprobación y el cese de su teniente de alcalde Juanma Badenas tras sus insultos en el Síndic de Greuges durante una rueda de prensa sobre el arbolado de la ciudad: “Si pensábamos que la degeneración del gobierno de María José Catalá no podía ir a más allá, siempre tenemos margen para la sorpresa. Hoy su teniente de alcalde dice que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, es un "enano" y eso mientras tiene a otra concejala investigada por delitos de odio por la Fiscalía. Evidentemente, Compromís vamos a pedir la reprobación y el cese del señor Badenas por sus infames palabras contra el Síndic de Greuges que no hacen más que hundir a la ciudad en un descrédito cada vez mayor. Y animamos al Síndic a evaluar la gravedad de esta infamia y tomar medidas en defensa de esta institución estatutaria”.

Badenas ha llamado "enano jurídico" Ángel Luna despues que el Síndic de Greuges afeara que en los objetivos de empleo de València Activa ya no figure la mujere como prioridad en sus cambios de estatutos, queja presentada por la formaciónvalencianistaa. En este informe, el Síndic señala que se han contravenido hasta 6 normas y acuerdos con el cambio de los estatutos de València Activa eliminando cualquier referencia a las mujeres y políticas de igualdad. En sus recomendaciones, el Síndic insta al Ayuntamiento a que se adopten cuantas medidas sean necesarias para dejar sin efecto esta modificación.

Preguntados sobre ese informe, Badenas ha asegurado que "me merece muy poco respeto porque no es un informe jurídico, sino político", para calificar entonces a ángel Luna de "enano jurídico" que "no tiene méritos para representar e interpretar el derecho en una función como la de Síndic de Greuges". También le ha acusado de que sus informes son una forma de "hacer méritos para que el señor Sánchez lo recoloque en algún lugar, como al señor Puig, ahora que está acabando su mandato. No me extrañaría que gracias a estos informes sea recompensado por los servicios prestados". Además de asegurar que "ahora mismo, 6 de cada 10 nuevos empleos son para mujeres. Lo que evidencia que las políticas municipales y la concejalía e Empleo y Valencia Activa favorece la empleabilidad de todos los colectivos. Lo único que se ha hecho es cambiar la palabra "mujer" por "persona". Hay que ser un cafre jjurídicopensar que siendo mujer no se es persona". Y ha acusado a la portavoz de Compromís Papi Robles "para mi, la señora Carmen Luisa Robles", de "estar haciendo "lawfare". Es decir, aprovecharse de las instituciones jurídicas para atacar a los oponentes políticos. No vamos a consentir interferencias contra la constitución por no pensar como ellos. Nos defenderemos atacando".

El ejemplo de "ataque" ha sido denunciar que "la Marina tiene un pasodoble, que se encargó a un amiguete de Compromís, uq enadie ha escuchado jamás. Un despilfarro. Seguro que la señora Robles ni lo sabe tararear ni siquiera lo conoce"