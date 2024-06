PP y Vox agotan el plazo para la implantación "blanda" de la Zona de Bajas Emisiones

El gobierno de València ha consumido el plazo para sacar adelante una estrategia que regule las zonas de bajas emisiones. El viernes 28 de junio es la fecha límite. Cualquier documento firmado después incumplirá el mandato de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Y todo apunta a ello, pues las restricciones a la contaminación deben articularse en una ordenanza municipal que, entre otros trámites, necesita un mes de exposición pública y el posterior estudio de alegaciones. Cualquier otro documento de urgencia carecerá de peso legal para avalar la zona de bajas emisiones.

Las medidas de mitigación llevan meses siendo objeto de debate entre gobierno y oposición. El consistorio defiende que el Área de Prioridad Residencial de Ciutat Vella («APR Ciutat Vella Nord») es de facto una zona de bajas emisiones vigilada por cámaras. Con esta asimilación ganó 18 meses de prórroga para articular una verdadera ZBE, pues la provisional incumple numerosas exigencias, como el establecimiento de objetivos de calidad acústica o la monitorización de datos. Pero más allá de si el mencionado perímetro cumple con el mínimo exigible, el ejecutivo ya ha sugerido por dónde puede ir su futuro plan.

En noviembre de 2023 el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, dijo al respecto: "Ningún barrio de València alcanza los límites estipulados, por lo que no hará falta aplicar medidas restrictivas". Se refería a los datos ofrecidos por los 11 medidores fijos instalados en la ciudad, varios de ellos cercanos a zonas verdes, desoyendo a cambio las mediciones más preocupantes de la UPV y dejando entrever que València aplicará la ley sólo cuando se superen los umbrales de contaminación. Sería una opción. "En la práctica pueden tener declarada toda la ciudad y no hacer efectiva ninguna medida obviando que la ciudad tiene un verdadero problema de contaminación», señala la concejala socialista María Pérez.

Hay una alternativa que preocupa aún más a la oposición. En Elche, PP y Vox han pactado una zona de bajas emisiones solo para las calles peatonales del centro histórico, sin restricciones ni multas a los vehículos. Ni siquiera exigen la pegatina ambiental. Aunque no quiso avanzar si seguirá esta estela, Catalá explicó ayer que está negociando los últimos flecos de un documento con su socio de gobierno, algo que Vox confirmó a este periódico sin entrar en detalles. La única pista sobre la postura de Badenas la manifestó el propio segundo teniente de alcalde días antes de las elecciones municipales: "No implantaría las zonas de bajas emisiones. Me parecen artificiales y una restricción al derecho a la libre circulación de personas en el territorio nacional, regulado en el artículo 19 de la Constitución", dijo.

En la oposición, además, recuerdan que, tras el choque entre Catalá y Pilar Bernabé –la delegada del Gobierno habló de estar vigilante y la alcaldesa respondió que de València se ocupa ella–, el edil Jesús Carbonell aclaró que «no existe un régimen sancionador para las administraciones que incumplen". Lo interpretan como otro síntoma de la laxitud con las restricciones, las cuales, estiman el PSOE, se terminarán aplicando de manera "blanda" para salvar el expediente. "Pueden colocar el equipamiento que adjudicamos nosotros", añaden desde Compromís sobre las 274 cámaras, 52 sensores y 44 paneles informativos financiados con fondos europeos, "pero en la práctica no significa nada. Marketing para no perder los fondos. No llegan a tiempo con la ordenanza, que es complejísima, y conciben las medidas por la calidad del aire como una falta de libertad".

