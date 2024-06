Rosa López cantará en el Orgullo LGTBI obligada por el contrato: “Nos ha salpicado el conflicto”

“Nos ha salpicado pero bien”. El equipo de Rosa López lleva varios días intentando salir del charco en el que se han metido contra su voluntad. La “extriunfita” fue contratada el 7 de junio por un promotor valenciano, interlocutor de la dirección general de Diversidad. Acordaron un miniconcierto en la fiesta del Orgullo LGTBIQ+ de València. Un breve saludo y cuatro canciones. Algo que la artista granadina ya había hecho en la capital del Turia. Pero este año se ha encontrado con un fuego cruzado entre ayuntamiento y colectivos sociales que le ha hecho replantearse su actuación.

Según explica su representante a Levante-EMV, la asociación Lambda les informó sobre sus desavenencias con el consistorio después de que Catalá anunciara el programa de festejos del Orgullo, donde aparecía Rosa López como pregonera de la fiesta del 21 de junio.

“Hemos buscado asesoramiento legal para revocar el contrato, porque al final todo el público que le sigue es LGTBIQ+. Pero nos es imposible porque habría que pagar los gastos más una indemnización, y se escudan en que el promotor ya ha contratado a mucha gente, seguridad, ambulancias, sonido, etc”, cuentan en la agencia de la intérprete de ‘Europe's Living a Celebration’.

La artista granadina Rosa López, en una foto de archivo / L-EMV

Descartada la ruptura, el representante de Rosa López ofreció una mediación de la artista entre el consistorio y los colectivos. Intentaron acercar posturas para superar el choque y darle visibilidad al colectivo en su propia fiesta, pero ha resultado imposible.

“No hay derecho a meter a Rosa en medio de esta trifulca”, lamentan en el equipo de una cantante que el año pasado sacó 1930, un single en apoyo a las personas trans. “Rosa siempre se ha significado por los derechos de todo ser vivo y tampoco quiere decepcionar a quienes vayan a la fiesta del 21 sin saber nada del conflicto. De todas formas los colectivos nos han dicho que el problema no es con ella”, matizan las mismas fuentes.

Finalmente, sobre el rol de pregonera en la fiesta del Orgullo LGTBI municipal, el representante de Rosa López explica que la artista no era consciente de esta responsabilidad hasta que se enteró por la prensa. “Nadie nos ha dicho nada de un pregón ni en el ayuntamiento ni en la consellería. En principio no lo hará, y si lo hace tendrá que ser al margen de los políticos, consensuado con Lambda y contratado aparte. Cosa que de momento no han hecho”.

