València manda al desguace los autobuses diesel y de gas: en 2028 todos serán eléctricos

El concejal de Movilidad ha defendido, a preguntas de los medios, la reforma llevada a cabo en la supermanzana de la Petxina, donde se han eliminado plazas de carga y descarga para hacer aparcamientos para los coches. Carbonell ha explicado que "había 24 plazas de carga y descarga que eran excesivas, teniendo en cuenta que antes no había ninguna".

Sobre las explicaciones exigidas por el secretario de Estado de Transportes por la actuación, Carbonell ha destacado que "daremos las explicaciones oportunas a quien nos lo pida", aunque precisa que "formalmente no ha recibido ningún requerimiento sobre la superisla" impulsada por el anterior gobierno progresista. En relación a la devolución de las ayudas europeas que recibió València para la peatonalización de este cruce, el concejal ha asegurado que no corren peligro. "Si actuamos como actuamos lo hacemos porque creemos que es correcto y entendemos que no peligran las ayudas".