La Torre de Babel de València: todos los ciudadanos extranjeros

Cuenta el relato -bíblico, cinematográfico o los dos- que por levantar una torre con la que alcanzar los cielos, el dios todopoderoso confundió a los hombres creando las lenguas, con lo que la confusión y la dispersión del pueblo por los confines de la tierra. Lenguas y naciones distinguen a las civilizaciones y en los tiempos actuales han tendido a su remezcla. La globalización ha dejado de convertir a los estados en compartimentos casi estancos y ahora, en cualquier parte del mundo occidental, la emigración genera una auténtica Sociedad de las Naciones en cada ciudad.

València es una de las ciudades en la que más se puede apreciar este fenómeno. Y en la actualización de la población extranjera llevado a cabo por la Oficina de Estadística del Ayuntamiento y la Universitat de València se extraen datos más que reveladores.

Por una parte, la cantidad de países que tienen ciudadanos valencianos en sus filas. Ciudadanos legales y empadronados, porque luego está la población flotante ilegal y no cuantificada fehacientemente. Prácticamente todos los países reconocidos oficialmente por la ONU tienen ciudadanos en el "cap i casal". Apenas treinta son los que no tienen bandera en el término municipal, gran parte de los cuales son los pequeños estados de Oceanía (Nauru, Kiribati, Palaos, Vanuatu, Micronesia, etcétera) o del Caribe (Santa Lucía, Dominica, Granada, Antigua y Barbuda, Bermuda...) y casos muy especiales como Bután, Corea del Norte o Ciudad del Vaticano.

El listado lo encabeza la potentísima colonia colombiana, con 18.218 personas empadronadas en la última actualización. Siguiendo un patrón completamente distinto a la hora de buscar un motivo para venir, Italia ocupa la segunda plaza con 14.097 y completa el podio la diáspora venezolana, que casi llega a diez mil personas.

Más ucranianos que rusos

Destaca el aumento, fácilmente imaginable, de Ucrania, que ronda las ocho mil personas para estar en quinto lugar (el cuarto, más previsible, son los chinos), mientras que los rusos son seis mil, en el noveno puesto del ranking.

Entre los países pequeños llama la atención la presencia, en octavo lugar, de los 6.207 hondureños, procedentes de un país de diez millones de habitantes.

Hasta 31 países contabilizan mil o más ciudadanos en las calles de València. Desde estadounidenses a nigerianos, pasando por senegaleses, búlgaros o brasileños. Y a partir de ahí va descendiendo el censo con la misma mezcla de estilos y niveles de vida. hay tantos irlandeses como nicaragüenses (sobre 650) y tantos ghaneses como suecos (sobre 300).

Es muy difícil pinchar un lugar del mapa y que no tenga chincheta valenciana. Incluyendo países altamente exóticos. No todo son previsibles ciudadanos subsaharianos (101 de Gambia, 50 de Congo, 43 de Burkina Faso o 24 de Guinea Bissau). También hay de ex repúblicas soviéticas, tanto prósperas como en crisis. Hay igual 40 azeríes que 30 kirguies o 23 uzbekos. O estados de la más alta renta per cápita: 125 noruegos, 18 luxemburgueses o 26 de Singapur -sin contar a Peter Lim-.

Curiosidades hay de todo tipo. También hacen el camino "al revés" los seis andorranos. Tiene que sorprender los cinco mauricianos -en comparación a los cientos de valencianos que acuden a sus playas- o los escasos montenegrinos, apenas hay cuatro montenegrinos en contraste con, por ejemplo, los 149 croatas, 145 serbios, 66 eslovenos y 33 bosnios que conforman la balcanización de la ciudad.

Los análisis estadísticos son fluctuantes y las cifras de hoy no son las de mañana, aunque en pequeños porcentajes. Quedará la duda si siguen por aquí los únicos ciudadanos de hasta ocho países: Barbados, Barein, Botswana, Comoras, Eritrea, Gabón, Kuwait, Laos y Malawi.

A todas estas cifras hay que añadir los 68 que conforman el grupo de apátridas y naturales de países no reconocidos por España, como Kosovo.

Miembros de la Asociación de Cameruneses de València / Germán Caballero

Más que Madrid, menos que Barcelona

Son en total 153.730 personas a 1 de enero. El aumento de población extranjera ha sufrido el aumento más notable de la serie histórica anual, al subir dos puntos porcentajes en apenas un año. Alcanza el 18,5 por ciento del total de la población. Es más que el porcentaje extranjero de Madrid (17,1%) y bastante menos que Barcelona (23,6).

Entre las curiosidades que se extraen de las. Hace apenas 35 años, en 1991, la población extranjera de València era menos del uno por ciento.

Otro detalle es la pirámide de población extranjera, claramente distinta a la del cómputo de la ciudad. Los extranjeros son, fundamentalmente, gente en edad laboral, mano de obra para cubrir necesidades que se mueve sobre todo entre los 20 y 50 años, mientras que en la totalidad de la ciudad hay un envejecimiento claro. La edad media del migrante es de 34,9 por ciento, en pleno vigor.

Ciiudadanos ecuatorianos votan las presidenciales de su país en València / JM López

Paridad hombres-mujeres, pero...

Una variedad laboral que se reparten casi al cincuenta por ciento hombres y mujeres. (49,3 por ciento de hombres y 50,7 por ciento de mujeres).

Los países del Este -que tienen una cifra de migrantes importante- cuentan con más presencia de mujeres, como el 61,5 por ciento de polacas y moldavas, el 66,8 por ciento de hondureñas (también son las más jóvenes de edad media, con menos de 30 años) o el 66,4 de nicaragüenses, aunque el mayor porcentaje son el 70,7 por ciento de mujeres de entre el contingente filipino, gran parte de las cuales se emplean en el servicio doméstico. Un oficio que emplea a muchas mujeres de Suramérica,que dominan en el porcentaje, aunque sin llegar a esos extremos.

Por contra, los migrantes africanos -magrebies y sobre todo subsaharianos- son fundamentalmente hombres: lo son un 64,2 por ciento de los argelinos, 82,7 por ciento de ghaneses, 87,1 % de senegaleses o el 94 % delos casi mil ciudadanos de Mali que viven en València regularizados. En Norteamerica se cambian los papeles: más mujeres que hombres estadounidenses y al revés de canadienses

Precisamente, de Estados Unidos y Suiza son el mayor porcentaje de jubilados que residen en València.

Nacionalidad de la población extranjera empadronada en València

18218 Colombia

14097 Italia

9946 Venezuela

8495 China

7972 Ucrania

7744 Rumanía

6258 Pakistán

6207 Honduras

5993 Rusia

4966 Argentina

4303 Ecuador

3927 Francia

3778 Marruecos

3276 Bolivia

2860 Reino Unido

2714 India

2593 EEUU

2447 Bulgaria

2443 Brasil

2177 Perú

2152 Alemania

2076 Argelia

1581 Cuba

1560 Senegal

1483 Paraguay

1468 Portugal

1393 Paises Bajos

1344 Nigeria

1311 Chile

1155 Polonia

1068 México

870 Armenia

857 Mali

822 Uruguay

765 Guinea Ecuatorial

652 Irlanda

643 Nicaragua

573 R. Dominicana

514 Bélgica

496 Georgia

480 Bielorrusia

398 Guatemala

392 Lituania

374 El Salvador

358 Filipinas

358 Irán

350 Siria

340 Hungría

301 Ghana

294 Suecia

282 Kazajistán

266 Canadá

263 Albania

255 Suiza

239 Letonia

237 R. Guinea

223Turquíaa

213 Libia

200Japónn

185 Camerún

176 Túnez

171 Austria

165 R. Checa

162 Australia

159 Grecia

157 Líbano

156 C. Marfil

152Egiptoo

149 Croacia

147 Eslovaquia

147 Moldavia

146 Israel

145 Serbia

126 Panamá

125 Costa Rica

125 Noruega

122 Corea del Sur

101 Gambia

99 Bangladés

97 Finlandia

96 Estonia

93 Nepal

91 Afganistán

91 Dinamarca

67 Palestina

66 Eslovenia

66 Vietnam

58 Iraq

57 Jordania

50 Congo

47 Tailandia

45 Suráfrica

43 Burkina Faso

43 Mauritania

40 Azerbaiyán

40 Indonesia

33 Bosnia Herzegovina

32 Nueva Zelanda

30 Kirguizstán

28 Angola

28 Islandia

26 Kenia

26 Singapur

26 Timor Oriental

24 Guinea Bissau

24 Yemen

23 Benin

23 Sierra Leona

23 Uzbekistán

22 Chipre

22 Macedonia del Norte

18 Luxemburgo

16 Malasia

15 Arabia Saudita

15 Togo

13 Etiopía

13 Malta

12 Haití

12 Sudán

11 Liberia

11 Sri Lanka

9 Mongolia

9 Tayikistán

8 Burundi

8 Mozambique

8 República Democrática del Congo

7 Jamaica

7 Níger

7 Somalia

7 Trinidad y Tobago

7 Uganda

6 Andorra

6 Madagascar

6 Tanzania

5 Chad

5 Mauricio

5 Ruanda

4 Montenegro

3 Camboya

3 Santo Tomé & Príncipe

2 Belize

2 Cabo Verde

2 Catar

2 Guyana

2 República Centroafricana

2 Sant Kitts y Nevis

Turkmenistánan

2 Zambia

1 Barbados

1 Barein

1 Botswana

1 Comoras

1 Eritrea

1 Gabón

1 Kuwait

1 Laos

1 Malawi

68* Varios

* Países sin relaciones diplomáticas con España y apátridas