Per l'Horta denuncia que les han denegado el permiso para hacer un mercadillo

La asociación ecologista Per l'Horta solicitó recientemente permiso al Ayuntamiento de València para volver a realizar "el mercado de venta directa de productos de proximidad, llamado Precios Justos, en la explanada frente a las Torres de Serranos para el próximo 23 de junio". En esta ocasión, a diferencia de las dos anteriores ediciones realizadas en el mismo lugar y aprobadas por el anterior equipo de gobierno, "esta petición ha sido denegada por el Ayuntamiento de València", lamentan en un comunicado difundido por esta organización.

El miembro de Per l'Horta, Marc Ferri, explica la importancia de este mercado: "No es solo una oportunidad para los agricultores de vender sus productos a precios justos, sino también una manera de sensibilizar la ciudadanía sobre la crisis que sufrimos con los precios de los productos agrícolas." Especialmente, en esta edición del mercado, de las cebollas, "que se están pagando a un precio irrisorio".

Según Ferri, la negación del permiso por parte del ayuntamiento "supone un obstáculo injustificado a una actividad de carácter excepcional y reivindicativo donde el que pretende es la sensibilización a la ciudadanía sobre los bajos precios que los agricultores locales reciben por sus productos". Esta acción está en línea con la campaña ‘Ahora, Precios Justos en l'Horta’, apoyada por las organizaciones agrarias, grupos ecologistas, agraristas y vecinales y aprobada por el pleno municipal en 2021.

Esta moción recogía el compromiso del consistorio para “comprometerse a colaborar de manera decidida, con el conjunto de la sociedad valenciana, en el impulso urgente de las iniciativas recogidas en el manifiesto 'Ahora, precios justos a la huerta', para favorecer el consumo de proximidad.”

Espacio Público ha denegado la ocupación

El pasado mas de mayo, Per l'Horta presentó una instancia solicitando la ocupación temporal de la explanada del puente de Serranos, frente a las Torres, para realizar este acto puntual de sensibilización a la ciudadanía en forma de mercado el 23 de junio. La doncejalía de Movilidad y Espacio Público respondió el 5 de junio calificando la actividad de “mercadillo extraordinario” y, por lo tanto, "prohibiéndolo de acuerdo con la Ordenanza reguladora de la Venta No Sedentaria, cuando, según Per l'Horta, este calificativo se trata de un término impreciso que, además, no está recogido en la legislación sectorial vigente". La concejalía deniega finalmente la petición para que la ciudadanía "tome conciencia de la necesidad de respetar no solo los monumentos sino también las visuales y la en torno a los mismos”.

Ferri matiza: "no estamos pidiendo situarnos a menos de ocho metros de las Torres de Serranos, como limita la norma en este caso. Lo que proponíamos era, igual que habíamos hecho en otras ocasiones, situarlo a la entrada del puente de Serranos, lo cual quiere decir a entre 20 y 30 metros de distancia de las torres y, de hecho, en los laterales del puente, de forma que no hay una afección visual en el sentido que los peatones pueden atravesar por el puente y tienen la visual perfecta de las Torres de Serranos”. En esa línea, este portavoz lamenta que este es un argumento "que no entendemos, sobre todo porque nosotros hemos hecho dos o tres mercados en este mismo punto desde mayo de 2021, y ahora se acogen una normativa anterior para negarnos, el mismo ayuntamiento, una cosa que ya hemos ido haciendo en años anteriores."

El primer mercado de Preus Justos se centró en la naranja. / Fernando Bustamante

Próximas acciones

Per l'Horta presentará una alegación adicional centrada en los impedimentos patrimoniales expresados por el ayuntamiento. La asociación argumenta que la normativa aplicable "no justifica la denegación de su solicitud y que la propuesta de ocupación temporal no afecta negativamente los valores patrimoniales del monumento". La asociación solicita "claridad en los criterios y condiciones para la realización de actividades en los alrededores de monumentos, considerando que la decisión de denegar la solicitud es arbitraria y discriminatoria". Y lanza un llamamiento al Ayuntamiento de València "para reconsiderar su decisión y permitir la realización del mercado ‘Precios Justos’, con el

objetivo de fomentar la implantación de prácticas agrícolas locales y sostenibles, en beneficio de toda la comunidad".

"No podemos olvidar que los labradores y labradoras son los guardianes de nuestro patrimonio agrícola. Necesitamos apoyo para continuar con esta tarea esencial.", recuerda Ferri.