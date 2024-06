Compromís impulsa ayudas municipales de 300.000 euros a los agricultores de València

El concejal Sergi Campillo ha mostrado su satisfacción después de haber conseguido, gracias a una moción presentada por Compromís en la Comisión de Urbanismo, que el Ayuntamiento amplíe las ayudas municipales a los agricultores.

Tras la adjudicación de más de 130.000 euros, el edil valencianista ha conseguido que el equipo de gobierno se comprometa a realizar una segunda convocatoria de estas ayudas por el importe total que no se había llegado a cubrir, 300.000 euros, y sin la restricción que dejaba fuera a una parte de los agricultores y agricultoras que cultivan en el término municipal porque su parcela no está dentro del ámbito del Pla de l'Horta .

Una restricción que Campillo ha calificado de absurda, "desde Compromís estamos satisfechos con esta rectificación obligada del gobierno de Catalá gracias a nuestra propuesta".

En este sentido, el concejal valencianista ha explicado que prácticamente un 75% de las ayudas para agricultores y agricultores de València dentro de la convocatoria "Emprende y cultiva" se habían quedado desiertas, "un verdadero fracaso de la señora Catalá".

Por ello, ha mostrado su satisfacción después de que hoy el gobierno haya rectificado y se haya llegado a un acuerdo para ampliar estas ayudas gracias a la moción presentada por la coalición valencianista en la Comisión de Urbanismo: “Desde Compromís nos alegramos que el gobierno de Catalá haya rectificado la convocatoria de subvenciones destinada a agricultores y ganaderos de la ciudad de València”.

Campillo explica que “en nuestra moción habíamos pedido rectificar las condiciones y que el dinero sobrante de la primera convocatoria, más de 300.000 euros de un total de medio millón, no llegaran a perderse. En la primera convocatoria gestionada por la Concejalía de Emprendimiento había una limitación absurda que dejaba fuera a una parte de los agricultores del término municipal que no podían optar por no cultivar dentro del ámbito de la Ley de protección de l'Horta. No todo el término municipal de València está incluido en este ámbito, por ejemplo los agricultores de El Perellonet o El Palmar. Ahora gracias a la presión de Compromís se realizará una segunda convocatoria por un importante de 300.000 euros sin esta restricción”.

Para el concejal de Compromís el hecho de que el 75% del dinero se haya quedado sin asignar, denota “la mala planificación y diseño de estas ayudas. En primer lugar, porque prácticamente no se ha dado publicidad de las mismas. También por la restricción de limitar estas ayudas a quien tiene una parcela en el ámbito del Pla de l'Horta.

Y por último, porque se ha puesto un máximo de 4.000 euros por subvención cuando se pudo poner un nivel superior. Además, es un sinsentido que esta línea de subvenciones la haya diseñada la concejalía de Emprendimiento cuando tenemos un servicio municipal de Agricultura. Existe un grave desconocimiento de la realidad agraria en el diseño de las ayudas que explica que haya tenido tan poco éxito”.

Ahora, señala Campillo, "se pondrá en marcha inmediatamente la nueva línea de subvenciones aprobada de la que ya se podrán beneficiar todos los agricultores del término municipal, sin discriminaciones ni sectarismos" concluye el concejal.

Negativa a la venta directa

Por otra parte, el concejal de Compromís per València Sergi Campillo considera lamentable que el gobierno de Catalá haya denegado el permiso para realizar un mercado de precios justos de venta directa de patatas y cebollas a los agricultores. “Un permiso que había pedido Per l'Horta y que se ha denegado con excusas absurdas como que afectaba a la visión de las Torres de Serranos, cuando es un mercado que está situado a muchos metros de las torres. Y más cuando no es la primera vez que se celebra este mercado en el mismo sitio. En años anteriores, con el gobierno presidido por Joan Ribó no había problema en hacerlo y ahora de repente hay problemas”.

Campillo denuncia que "este es un paso más de la guerra que tiene el gobierno de Catalá contra los agricultores de l'Horta. “En lugar de facilitar el mercado de precios justos, precisamente para dar salida a la producción de patatas y cebollas que están siendo muy mal pagadas a los agricultores, se dedican a boicotearlo. Por eso, preguntaremos al Pleno sobre este tema y exigiremos que se den facilidades a los mercados de venta directa que permitan recibir un precio justo a los agricultores y agricultores por sus productos”.