La concejalía de Emprendimiento impulsa ayudas municipales de 300.000 euros a los agricultores de València

La concejalía de Emprendimiento ampiará las ayudas municipales a los agricultores de València con una nueva inyección de 300.000 euros, que se añadirán a los 130.000 euros entregados ya por la delegación de Cecilia Herrero a los trabajadores de la huerta valenciana.

El concejal Sergi Campillo, de Compromís, se ha atribuido el desbloqueo de esta nueva subvención merced a una moción en la comisión de Urbanismo. La segunda convocatoria de ayudas concide con el importe total que no se había llegado a cubrir, 300.000 euros, eliminada la restricción que dejaba fuera a una parte de los agricultores y agricultoras que cultivan en el término municipal porque su parcela no está dentro del ámbito del Pla de l'Horta .

Una restricción que Campillo ha calificado de absurda: "Desde Compromís estamos satisfechos con esta rectificación obligada del gobierno de Catalá gracias a nuestra propuesta". En este sentido, el concejal valencianista explicaba que prácticamente un 75% de las ayudas para agricultores y agricultores de València dentro de la convocatoria "Emprende y cultiva" se habían quedado desiertas, "un verdadero fracaso de la señora Catalá".

Campillo ha insistido que en su moción había pedido rectificar las condiciones de tal forma que el dinero sobrante de la primera convocatoria, más de 300.000 euros de un total de medio millón, no llegara a perderse. "En la primera convocatoria gestionada por la Concejalía de Emprendimiento había una limitación absurda que dejaba fuera a una parte de los agricultores del término municipal que no podían optar por no cultivar dentro del ámbito de la Ley de protección de l'Horta. No todo el término municipal de València está incluido en este ámbito, por ejemplo los agricultores de El Perellonet o El Palmar. Ahora gracias a la presión de Compromís se realizará una segunda convocatoria por un importante de 300.000 euros sin esta restricción”, ha dicho el edil valencianista.

Sin embargo, desde Vox aseguran que la eliminación de esta restricción se venía trabajando desde hace días, y que de hecho la convocatoria de la segunda tanda de ayudas ya estaba en Intervención el jueves, un día antes de que Compromís presentara su moción. "La idea es aprobar las nuevas ayudas en Junta de Gobierno Local, y para ello necesitábamos tener esta dotación proyectada antes de que ellos intentaran apuntarse el tanto", insisten en la concejalía de Emprendimiento, que asume la inyección de ayudas por dos razones: concibe a los agricultores como empresarios y cuenta con el presupuesto del que carece Agricultura.