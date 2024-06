Medio Ambiente defiende la reforma de la ley de la Huerta: "no habrá depredación del territorio"

La apertura por parte de la Consellería de Medio Ambiente de la fase de consultas para la modificación de la Ley de la Huerta de 2018 con el fin de eliminar trabas para los proyectos de recuperación de huerta abandonada combinados con crecimientos urbanísticos, los denominados Enclaves de Recuperación de Huerta (ERH), ha generado las primeras reacciones en las Corts. La portavoz socialista y exconselleria de Medio Ambiente, Mª José Salvador, en cuya etapa se aprobó la citada Ley de la Huerta, Mª José Salvador, ha acusado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, de "devolver el urbanismo depredador sin límites ahora a la huerta valenciana”. "El territorio no se defiende con políticas de postureo". "No se puede estar defendiendo un día la Albufera y al mismo tiempo estar destruyendo la huerta de València”: “Estamos hablando de un enclave que ha sido declarado patrimonio agrícola mundial”, recalcó Salvador.

El departamento que dirige Salomé Pradas responde que la modificación legislativa va encaminada a dinamizar la actividad agrícola en la huerta. "No se va a favorecer la depredación del territorio", recalcan. La ley, tal como está, "se ha visto que no ha funcionado" porque apenas se han presentado proyectos de regeneración, pese a ir acompañados de pequeños crecimientos urbanísticos. Las misma fuentes explican que "se ha iniciado el trámite de consulta previa con el objetivo de recabar la opinión de ayuntamientos y colectivos de cara a la reforma de la Ley de la huerta valenciana tras quedar constatado que no ha cumplido su finalidad y no ha contado con la opinión de los municipios". Prueba de ello es que "los ayuntamientos no han presentado declaraciones para proteger más espacios". En los cinco años de plazo que la ley dio para presentar propuestas de regeneración de huerta vía ERH "sólo hay constancia de dos expedientes, uno de ellos autorizado", informan en conselleria.

Medio Ambiente revisará los porcentajes de edificabilidad por huerta recuperada y abre periodo de consulta para que los ayuntamientos puedan impulsar proyectos

Adaptar la ley a la realidad

En la conselleria de Pradas apuntan que "la huerta no se puede proteger cerrándola y aislándola sino fomentando que se proteja y se pueda utilizar por los propietarios. Por ello, iniciamos esta ronda de contactos con el objetivo de mejorar una ley que se ha demostrado fallida y adaptarla a la realidad"

El PSPV, por su parte, advierte de que “vuelven las políticas depredadoras del PP” y apunta que “en tan solo un año de gobierno el PP de Mazón se ha quitado la careta y dejado al descubierto sus verdaderos planes para nuestro territorio”

Vecinos y activistas de la huerta preocupados

La reforma legal también preocupa a los colectivos defensores de la huerta. Per l'Horta ya ha anunciado que presentará alegaciones en la fase de consultas encaminadas a evitar la pérdida de la huerta protegida. En la misma línea, la Asociación de Vecinos de Campanar también tiene previsto hacer alegaciones a la consulta convocada por la conselleria. En Campanar se encuentra una de las grandes bolsas de suelo de huerta protegida y en la frontera con Mislata hay dos enclaves de recuperación de huerta grafiados en el PATH.

La conselleria estudiará en este sentido la modificación de los porcentajes de edificabilidad por huerta regenerada y también la posibilidad de ampliar los enclaves de huerta previstos, medio centenar repartidos entre la huerta de las pueblos de València, como La Punta, Carpesa, Poble Nou, Borbotó o Campanar y los municipios de l'Horta, como Meliana, Albuixec o la Pobla de Farnals.

