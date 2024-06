Unanimidad, a propuesta de Compromís, para aplicar un plan de inspecciones hoteleras en Ciutat Vella

Compromís per València ha propuesto, en una moción que se ha debatido en la Comisión de Urbanismo, "la creación de un plan de inspección de locales hosteleros del distrito de Ciutat Vella donde se haga especial énfasis en la revisión y control de las terrazas y la transmisión de ruidos, humos y olores en las viviendas y en la vía pública". Asimismo, la coalición valencianista pide impulsar una campaña de divulgación y sensibilización sobre buenas prácticas en hostelería, en coordinación con otras entidades como la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas o la Federación Empresarial de hostelería de Valencia.

Los grupos pactan una moción alternativa

Finalmente, se ha acordado una moción alternativa, aprobada por unanimidad de todos los grupos municipales, que encomienda al servicio municipal de Inspección estudiar un posible plan complementario y/o posterior al existente sobre apartamentos turísticos y la elaboración de una guía de buenas prácticas. También el gobierno municipal se compromete a seguir impulsando “expedientes de restauración de la legalidad derivados de las denuncias vecinales” y colaborar con la Federación de Asociaciones de Vecinos y Vecinas o la Federación Empresarial de hostelería de València para mejorar la calidad de vida de los barrios.

La portavoz de Compromís per València Papi Robles asegura que el vecindario de Ciutat Vella "está lanzando un grito de alerta que es también consecuencia del turismo descontrolado en esta ciudad y, como en el caso de los apartamentos turísticos, María José Catalá está llegando tarde. Nuestra demanda va dirigida hacia aquellos negocios que incumplen la normativa para ver incrementado su volumen de beneficios con terrazas sin licencia o ampliaciones no autorizadas, transmisión de humos, olores o ruidos en otros locales y viviendas, etc. Casos que las entidades vecinales están continuamente denunciando en sus redes".

Por eso, añade Papi Robles, "desde Compromís pedimos, una vez más, control y hacer cumplir las ordenanzas y la ley, con un plan de inspecciones urgente. Debemos conseguir hacer compatible la convivencia y el descanso del vecindario con una actividad económica que aporta dinamismo y riqueza a nuestra ciudad”.

Robles señala que el centro histórico de València "es donde se concentra la mayor oferta hotelera y eso debe ir acompañado, como no podría ser de otra manera, de una conciliación con los residentes, vecinos y vecinas de Ciutat Vella, que mantienen sus viviendas en el barrio pese a las dificultades que en muchos caos tienen por los problemas derivados de una excesiva y descontrolada turistificación”.