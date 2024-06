Escoles d'Estiu: Las familias critican "el caos organizativo" y "el retraso en las inscripciones"

"Caos organizativo", "Falta de empatía" y "Desastre" son algunos de los calificativos con los que las familias afectadas han definido el proceso de inscripción de sus hijos en las Escoles d'Estiu, organizadas por el Ayuntamiento de València, ya que hasta este mismo martes, a apenas 4 días hábiles antes de acabar el curso y de iniciarse estas escuelas de verano, aún no se habían publicado las listas con los niños admitidos, ni tampoco se había adjudicado la gestión de estos campamentos urbanos. "Hay madres que llevan desde el 10 de junio sumidas en una incertidumbre terrible, sin descansar bien, porque hasta hace dos días no sabían si sus hijos tendrían plaza disponible", apunta una afectada que resalta que fue antes de ayer cuando se publicaron las listas de admitidos y cuando se emitió la resolución definitiva adjudicando los contratos de las empresas que gestionarán las escuelas en los tres colegios municipales: Benimaclet, Fernando de los Ríos y Santiago Grisolía.

La tramitación del contrato ha sido muy lenta

Pese a que la alcaldesa de València María José Catalá anunció en septiembre de 2023 que las escuelas de verano serían gratis para todos los niños y las niñas que estudian en los colegios municipales y no ha sido hasta este martes 18 de junio cuando se adjudicaron los tres lotes, aunque desde el 30 de mayo, en la mesa de contratación correspondiente, ya se hizo la propuesta provisional de adjudicación a las firmas Educo en Benimaclet, Auca en el Santiago Grisolía y Forcuín en el Fernando de los Ríos. En Benimaclet y en el Profesor Santiago Grisolía se han ofertado 120 plazas en cada escuela de verano; y en el Fernando de los Ríos, 75 plazas.

Mientras tanto, el 10 de junio, se abrió el período de inscripción al menos en Benimaclet, tal como informó la adjudicataria al AFA del colegio municipal mediante un cartel; y el AFA, a las familias interesadas. Desde ese día hasta el 18 de junio, los padres y las madres se han desesperado pues no han tenido ninguna comunicación oficial por parte de la concejalía de educación, que gestiona Rocío Gil, ni por parte del servicio municipal.

Solo en Benimaclet, se han quedado 50 niños fuera

Además, el 11 de junio ya se advirtió a los usuarios que se haría un cribado de alumnos porque había muchas más solicitudes que plazas disponibles. Pero no se fijaron unos criterios claros, solo el orden de inscripción. "Ha habido muchas familias que han optado por apuntar a sus hijos en guarderías y centros privados, porque no tienen con quién dejar a sus hijos en julio, ya que trabajan; lo que les ha provocado un gasto añadido". "En otros casos, -señala la misma fuente-, hay familias que no pueden permitirse que sus pequeños vayan a un centro privado por lo que han vivido un estrés terrible estos días". Además, al parecer, debido al aluvión de solicitudes para inscribir a los alumnos en las escuelas, ha habido "un buen número de niños que se han quedado fuera, con el problema de que ahora no hay capacidad de reacción ya que el colegio acaba esta semana y a partir del lunes ya no hay dónde llevarlos porque otras escuelas municipales de municipios cercanos a València o incluso de centros privados ya están completos y no disponen de plazas libres". Por ende, "otros años, con el anterior gobierno municipal, a estas alturas ya se había celebrado una reunión informativa, ya se sabía qué actividades se iban a hacer y ya conocíamos todos los detalles con exactitud". Por contra, "este año todo ha sido un desastre, de hecho, en 2023 se podían elegir semanas, de modo que había familias que solo cogían una, dos o tres semanas, pero este año se ha obligado a coger todo el mes de julio, pese a que hay padres que solo necesitaban una semana, esto ha provocado que ocupen plazas disponibles para otros pequeños". Además, los días 29 al 31 de julio, no habrá actividades, lo que también supone otro menoscabo para las familias.

Desde el 10 al 18 de junio, en concreto en Benimaclet, "los padres y las madres nos hemos sentido desamparados; nadie nos ha dado información y no han contestado a nuestros emails". Además, solo en Benimaclet, de manera extraoficial se ha informado que ha habido 170 solicitudes para 120 plazas disponibles.