Per l'Horta sobre la reforma de la ley de Huerta: "Solo beneficiará a algunas empresas"

La plataforma ecologista Per l'Horta recela de los cambios en la Ley de la Huerta valenciana que anuncia la Conselleria de Medio Ambiente para rebajar las exigenciasaen los proyectos de regeneración de suelos agrícolas abandonados asociados a pequeños desarrollos urbanísticos, los denominados Enclaves de Recuperación de Huerta (ERH). A falta de una redacción alternativa de los artículos que se quieren cambiar, Per l'Horta se pregunta cuáles serán los nuevos criterios y mecanismos de acotación y autorización de los enclaves. "Todo hace pensar que lo que pretende es, como mínimo, adaptar la ley para dar cabida a determinados proyectos particulares que no tienen cobertura legal con la ley actual". Por lo tanto, infiere Per l'Horta que “nos encontramos ante una reforma de la ley en beneficio de determinadas empresas o particulares. No está pensada para el interés general”.

Para Per l'Horta "en ningún caso flexibilizar la ley tendría que implicar una ampliación de los usos ya previstos en la misma ley". “En este caso, se produciría de hecho una desprotección, provocando consecuencias regresivas para la protección ambiental”, apuntan fuentes jurídicas del colectivo.

La propuesta, añade la plataforma, tampoco define cuál es el órgano de la Conselleria que tiene que evaluar los cambios propuestos a los ERH. En este sentido, “el Consell de l'Horta tendría que ser el órgano encargado de emitir informes con carácter preceptivo sobre los iniciativas a los enclaves”, afirma Antonio Montiel, en nombre de Per l'Horta.

La ley de la Huerta, una de las normativas destacadas el anterior gobierno del Botànic, se aprobó en 2018. Solo tiene cinco años de vigencia y el Consejo de l'Horta ha estado operativo poco más de un año. La revisión de la normativa es por tanto para Per L'Horta "prematura"

Consulta a la carta

La huerta tiene una importancia estratégica para la ciudad de València y el área metropolitana, no solo para la producción de alimentos de proximidad, sino también por su importancia paisajística que nos proporciona calidad de vida y por su papel de atemperadora ambiental en un contexto de cambio climático. Por esto es un paisaje que ha sido reconocido internacionalmente (declarada Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial por la FAO) y es parte ineludible de las señas de identidad valencianas, recalcan los activista de Per l'Horta.

La ley permite urbanizar para residencial o terciario hasta un tercio o el 10% de la parcela, según los casos, a cambio de recuperar el resto de la parcela para usos agrícolas. Los cambios propuestos por la Conselleria de Medio Ambiente pretenden “flexibilizar” la ley, para "remover los obstáculos legales que actualmente impiden la declaración de los enclaves de recuperación de huerta de València, más de medio centenar repartidos entre las pueblos de la capital y otros municipios de l'Horta. Per l'Horta consdiera que la consulta pública que convoca la conselleria para modificar la ley es una "pseudo-consulta" donde no se plantean textos alternativos.