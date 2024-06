“Para que la fiesta del Orgullo LGTBI tenga sentido necesitamos ver nuestros derechos intactos”

“Libérate”. Así se llamaba su show y eso fue lo que hizo Pam Demia ayer en la Plaza Baró de Cortes de Russafa. La drag queen, consciente de su papel no solo como artista sino también como sujeto político, pronunció un discurso para reivindicar los derechos de la comunidad a la que pertenece. Lo hacía en la semana del Orgullo LGTBI y en el marco de un enfrentamiento entre entidades sociales y ayuntamiento que no ceja. De hecho, la propia Pam Demia se desvinculó hace días del programa de fiestas organizado por el consistorio, posicionándose en contra de la instrumentalización institucional del colectivo y el “pinkwashing político”.

Así, durante “Libérate”, el show nocturno que contó las "cuatro mejores travestis" –en palabras del ayuntamiento–, esto es Liz Just, Rita Amores, Ferrxn y Pam Demia; la última reforzó la postura manifestada en los últimos días y pronunció delante de la audiencia congregada en Russafa las siguientes palabras:

“Para que esta fiesta tenga sentido, señores y señoras, necesitamos también ver nuestros derechos intactos. Necesitamos sentir que nuestras realidades no están amenazadas. Necesitamos saber que no solo un mes al año es importante sacar las carrozas a la calle y que cada día de los 365 días al año contamos igual que vosotros, señores y señoras normales”.

“Nuestras vivencias no son una opinión que vosotros podáis discutir en un salón"

“Nuestra lucha es una lucha contra la norma, cada día”, siguió Pam Demia. “Es una lucha para haceros comprender que nuestra realidad y nuestras vivencias no son una opinión que vosotros podáis discutir en un salón. Nuestras realidades son nuestras y no os exigimos la tolerancia que nos presumís, os exigimos el respeto que cada día nos faltáis”.

“Y como todo eso puede parecer la opinión de una travela punki, me gustaría que habláramos de los hechos que están hiriendo nuestra realidad hoy en día aquí, en València. Señores y señoras, si nos respetáis, respetáis nuestra lengua diversa y combativa. Y hablando de diversidad, queremos de vuelta el término diversidad sexual. Nuestra diversidad no se tiene que perder en un cajón de "cosas diversas"”, manifestó la drag queen.

“Si me respetáis además entenderéis que es de primerísima necesidad que reconozcáis la identidad de las personas trans. Y que nuestras leyes la LGTBI y la Ley trans no tengan que pasar por ningún informe para ser revisadas, como están, si no es para mejorarlas, están perfectas”, señaló Pam Demia.

“También me gustaría hablar de nuestros libros, los que hablan de nosotras, de las personas LGTBI. Merecen el sitio que tenían antes en las bibliotecas. No queremos que los escondáis, muchas gracias”, pidió. “Y por último exigimos que dejéis intactos los programas educativos LGTBI, si los niños no saben quiénes son, podrán continuar odiándonos. Estas cosas, señores y señoras normales, entre muchas otras, son las que necesitamos para que esta fiesta tenga sentido y coherencia. Nuestras realidades no son un vestido que ponerse un domingo al año para lucirlas”, incidió.

“Nuestra causa el colectivo LGTBI la cuida cada día, y yo hoy, desde aquí, señores y señoras os digo que mientras no sea así a las personas LGTBI que queremos, respetamos y valoramos nuestra lucha, nuestra memoria, y nuestra reivindicación nos vais a tener siempre de cara. Y por si a alguno le extraña: sí, el travestismo es política”, cerró la drag ante el público presente, entre quienes se encontraban la concejala de Igualdad, Rocío Gil, y el director general de Diversidad, Stephane Soriano.

"Por si a alguno le extraña: sí, el travestismo es política"

Al espectáculo de ayer le seguirá esta noche la fiesta municipal del Orgullo LGTBI, que tendrá lugar a partir de las 20.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento y contará con la actuación musical de Rosa López. Cabe recordar que entidades sociales de la ciudad como Lambda se desmarcaron de esta celebración y el propio equipo de la artista explicó a este periódico que solo sería pregonera –tal como quieren Conselleria y Ayuntamiento– si se le permite consensuar su discurso con la asociación mencionada.