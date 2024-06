Catalá: "Yo no tengo que seguir los proyectos de Ribó. La gente me ha votado a mí y tengo derecho a pensar"

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha concedido una entrevista a Levante-EMV en la que ha hecho balance de su primer año de mandato y, sobre todo, ha explicado las bases de su política municipal. Se manifiesta feminista, defensora del medio ambiente y legitimada para realizar sus propias políticas frente a las que le ha marcado el anterior gobierno. Reivindica, en definitiva, su "derecho a pensar". Y por lo que respecta a sus socios de Vox, asegura que hay discrepancias, pero que lo importante es que, al final, "la ciudad está en marcha".

Cita en la redacción

Vivienda, limpieza, Zona de Bajas Emisiones, Colón, Plaza del Ayuntamiento, Capitalidad Verde, Gay Games, Mestalla y muchos otros temas configuran esta entrevista realizada en la propia redacción del periódico por los profesionales José Parrilla y José Miguel Vigara, entrevista que se publicará el domingo tanto en esta edición digital como el formato de papel.

En cuanto a la gestión, defiende su programa de vivienda, la rebaja de impuestos y los cambios en Movilidad, sintiéndose legitimada para aplicar sus propias políticas sin necesidad de hacer seguidismo del anterior gobierno municipal. "Me hacen gracia los que pensaban que yo venía a continuar con los proyectos de Joan Ribó, que yo no tenía criterio propio sobre esos proyectos. Oiga, perdone, yo he ganado las elecciones, la gente me ha votado por algo, así pues, tengo todo el derecho del mundo a ver esos proyectos y a pensar", asegura.

Foto: Loyola Pérez de Villegas | Vídeo: Arturo Iranzo

Impronta personal

También defiende su perfil personal como alcaldesa e incide en su defensa de la igualdad de la mujer. Su plan es aplicar las políticas que dejen de hacer sus socios de Gobierno sin que se resienta la actividad. "Hay una cosa que tengo muy clara. Tengo una madre, tengo una hermana y tengo una hija. Yo no quiero un techo para mi hija ni para ninguna hija de nadie. Así pues las políticas de igualdad se mantendrán en el Ayuntamiento de València", dice Catalá. "Yo no puedo renunciar a ser yo misma", sentencia.

Así mismo, la alcaldesa asegura estar volcada con la Capitalidad Verde Europea y no duda en asegurar que en la actualidad se están poniendo más políticas ambientales que con el anterior gobierno. "Yo podría contar todo lo que estamos haciendo por la capitalidad verde y no acabaría", dice la alcaldesa, que defiende incluso la implicación de sus socios de Vox en este proyecto. "Yo creo que se están realizando muchas más acciones de política medioambiental de las que se hacían antes", asegura Catalá, que cree que no hay que "vivir de eslóganes" y ceñirse más a la realidad.