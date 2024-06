María José Catalá: "En un año hemos hecho las mismas viviendas que en toda la Democracia"

Un año se ha cumplido de la toma de posesión de María José Catalá como alcaldesa de València y con tal motivo ha repasado su gestión durante este tiempo. Lo hizo en la misma redacción de Levante-EMV, vestida de verde "capitalidad" y con muchas ganas de explicar su forma de afrontar la legislatura. Marca distancias con sus socios de Vox en asuntos como la igualdad o la diversidad, iza la bandera de la sostenibilidad que "patrimonaliza" la izquierda y se rebela frente a quienes piensan que debe continuar con la política y los proyectos del anterior Gobierno. "Un alcalde tiene derecho a pensar", reivindica.

Lo primero que toca preguntarle, dado que estamos en una entrevista de balance del primer año de mandato, es si ha sido como esperaba, más fácil, más complicado, intenso …

Ha sido intenso. Es una buena forma de describirlo. Ya sabéis que yo hace un año tomé posesión y hacía 15 días que había sido madre, por lo tanto el primer año de alcaldesa ha sido también el primer año con mi hijo Francesc, y combinar la actividad política y profesional con la crianza de un bebé tiene su complejidad. Le pasa a todas las madres y padres que compartimos el trabajo con la crianza. Entonces, bueno, intensidad total, pero buen balance. Y en lo político, en un año tenemos en marcha o hemos hecho ya, más del 55% de nuestro programa electoral. Hemos hecho refuerzo de la limpieza, bajada de impuestos, políticas de vivienda protegida y seguridad... Satisfechos, al 100%.

¿Se ha sentido cómoda en esa coalición de gobierno que ha tenido que formar con Vox?

Nosotros incorporamos a Vox ya avanzada la legislatura y, bueno, estamos todavía iniciando ese camino conjunto. Tiene sus dificultades, evidentemente, porque no somos dos partidos iguales. Yo soy una persona feminista, que cree en la diversidad y que cree mucho en la sostenibilidad. Son diferencias que a veces nos distancian, pero la prioridad es que la ciudad esté en marcha y eso nos ayuda a desbloquear.

Queremos abordar el tema de la igualdad de la mujer y, dado que es una clara discrepancia con sus socios, preguntarle, ¿es posible seguir manteniendo unas políticas de defensa de la igualdad?

Claro que es posible. Nosotros tuvimos una discrepancia (en València Activa) y dijimos muy claro que todo lo que no se hiciera desde Empleo (Vox) lo desarrollaríamos desde Igualdad (PP). Y hay una cosa que tengo muy clara: yo no puedo renunciar a ser yo misma. Yo soy una mujer que ha creído siempre en la igualdad. Soy hija de una mujer, hermana de mi hermana, madre de una niña de tres años. Yo no quiero ni un techo para mi hija ni para ninguna hija de nadie. Por tanto, lo que he dicho es que lo que no quiera hacer Vox lo hará el Partido Popular, pero las políticas de igualdad se mantendrán en el Ayuntamiento de València. Y lo mismo digo de la diversidad.

Hay otro asunto relacionado con los derechos humanos en el que también ha habido divergencias. Vox poniendo estanques para ahuyentar a los sintecho y su concejala Marta Torrado creando albergues para acogerlos...

No, en absoluto. No son direcciones opuestas. Es decir, lo peor que podría pasar es no hacer nada. Lo peor que yo veía los últimos ocho años es que había un censo de más de 800 personas durmiendo en la calle y que el ayuntamiento no hacía absolutamente nada. Yo en esto me he volcado en primera persona, me he reunido con entidades muy serias del sector y he fotografiado el problema de las personas sin techo, porque muchas de esas personas tienen problemas de adicciones, tienen problemas de salud mental y hay que abordarlo de forma transversal. Hay que convencerlos de la necesidad de dar pasos hacia adelante y salir de esa situación haciendo un albergue en condiciones, haciéndoselo fácil con el tema de las mascotas y trabajando el tema de la salud mental. Para mí lo importante, más allá de las discrepancias políticas, es lo que se hace y es importante lo que hemos hecho en un año.

La alcaldesa María José Catalá, en la redacción de Levante-EMV / Loyola Pérez de Villegas

Nos gustaría, en cualquier caso, preguntarle por la propuesta concreta de los estanques del río para echar a los sintecho. ¿Qué le parece esta medida?

Lo que a mí me parece es que no se resuelve el problema de los sintecho con estanques. Lo he dicho desde el primer momento, yo creo que hay que hacer un programa transversal. Hay que hacer otras cosas.

Tenemos varias asignaturas pendientes en la ciudad, pero una de las más importantes es el tema de la vivienda. ¿Qué novedad tiene usted que contarnos en este tema concreto?

Yo creo que en materia de vivienda València tiene que dar un paso adelante y por eso hemos puesto en marcha el plan Más Vivienda. Por decirte datos, en un año hemos puesto en marcha el mismo número de viviendas, que son en torno a mil, que las que actualmente tiene el parque público del Ayuntamiento de València. Es decir, hemos hecho en un año lo que ha hecho el ayuntamiento en toda la democracia.

¿Cuales son las bases de ese plan de vivienda del que nos habla?

Esta semana hemos publicado la permuta de cuatro parcelas públicas y con esa permuta adquirimos entre 75 y 100 viviendas que ya están en construcción para vivienda protegida. Y al mismo tiempo en esas parcelas se van a construir 400 más. Estamos hablando con la Sareb para comprar pisos y se están haciendo otras 500 viviendas por gestión directa entre Aumsa y el Servicio de Vivienda del Ayuntamiento. Es decir, vamos a ofrecer a los ciudadanos mil viviendas, que es a lo que nos comprometimos. Yo no entiendo que en ocho años solo se dieran 14 llaves en esta ciudad.

La alcaldesa de València junto al director de Levante-EMV, José Luis Valencia, y el director general de Prensa Ibérica en la Comunitat Valenciana, Enrique Simarro / Loyola Pérez de Villegas

¿Y se han planteado aplicar las zonas tensionadas para poner tope a los alquileres? Es una herramienta legal que parece que usted no la acaba de ver.

El tema de la zona tensionada es que no ha funcionado allá donde se ha hecho. Hemos monitorizado otros países y otras zonas donde se ha aplicado ese tipo de fórmulas y no ha funcionado positivamente, no genera seguridad jurídica al propietario, no consigue bajar los precios al arrendatario y no pensamos que esa fórmula sea oportuna. Nosotros nos decantamos por hacer vivienda protegida.

¿Y se está planteando reclasificar algunas bolsas de suelo para generar nuevas viviendas?

Es pronto para anunciarlo, pero sí vamos a hacer una reclasificación de suelo. Desde luego que es totalmente factible hacer la reclasificación para vivienda pública y lo diremos próximamente, pero se puede decir que es un suelo que está perfecto, es decir, está consolidado y no afecta a ningún tipo de protección medioambiental o protección de la huerta.

Hablando de nuevas zonas de desarrollo, ¿Se puede desarrollar el PAI del Grao sin enterrar las vías?

Sí, sin ningún problema. El PAI del Grao es el futuro. Es la próxima zona de expansión de la ciudad junto con Benimaclet. Lo que condiciona el soterramiento de las vías de Serrería es la prolongación del Paseo de la Alameda y culminar el antiguo cauce del río. Por tanto, sería bueno que empecemos ya las conversaciones con el Ministerio para soterrar las vías de Serrería, porque efectivamente esto es una operación de cofinanciación como lo fue el Parque Central en su día. Al final, esta es una operación que supone un 10% de lo que se está haciendo en el área metropolitana de Barcelona, entre 150 y 200 millones de euros, en la que yo estoy dispuesta a cofinanciar. Podría ser un buen modelo el Parque Central (50% el Gobierno y 25% la Generalitat y el Ayuntamiento), pero hay que sentarse y ver. Yo estoy dispuesta a adelantar 10 millones de euros para los proyectos y además luego a cofinanciar. Vi al ministro en marzo, concretamente en las paellas del puerto, y le dije: pero si yo lo único que quiero es hacer la misma operación que estás haciendo en Bilbao o en Barcelona, cofinanciar, hablar, sentarnos. Bueno, me emplaza al 27 de junio con la secretaria general. Vamos a ver.

La alcaldesa María José Catalá con los periodistas José Parrilla (jefe de la sección de Local) y José Miguel Vigara / Loyola Pérez de Villegas

¿Y sobre el PAI de Benimaclet vamos a tener noticias pronto?

Se va a reactivar. Está muy bien encarrilado. El trabajo de José María Ezquiaga ha sido maravilloso y brillante. Yo tengo que decir que hay cosas del anterior gobierno que me han gustado mucho y cosas que me han gustado menos. Yo creo que el PAI de Benimaclet se puede desarrollar sin ningún inconveniente. Está ahora mismo en los últimos trámites entre Conselleria y nosotros; pero está muy bien encarrilado, y creo que entre Benimaclet y el PAI del Grao vamos a hacer una dotación de vivienda pública muy importante.

Se ha decretado una moratoria de un año para los apartamentos turísticos, pero a partir de ahora ¿cuál es el plan que hay que seguir?

Lo primero que tengo que decir es que yo no estoy en contra del turismo. Yo creo en el turismo, pero creo en el turismo regulado, el turismo sostenible y de calidad. Yo me encontré el tema de los apartamentos turísticos desbocado y desregulado, es decir, no había ordenanza de apartamentos turísticos, no había equipos de inspección de la actividad irregular y lo único que se había hecho es autorizar en el año 2018 que se pusieran apartamentos turísticos en bajos comerciales. ¿Qué hemos hecho? Poner en marcha cuatro equipos de inspección, hemos hecho la moratoria durante este año, prorrogable a dos, que no creo que los utilicemos, y vamos a hacer un análisis de la actual oferta por barrios para hacer una normativa que genere seguridad jurídica en el sector y que no haya barrios que desaparezcan. Ahora mismo, por ejemplo, Ciutat Vella tiene un 10% de apartamentos turísticos sobre el total de viviendas habituales. Ya está bien.

Queremos comentar el asunto de las renaturalizaciones, que fue un concepto que surgió en las últimas legislaturas y que se plantearon por toda la ciudad: la avenida del Puerto, Guillén de Castro, Pérez Galdós, del que ya hemos hablado mucho. ¿Todos estos proyectos están en revisión, están aparcados?

Me hacen gracia los que pensaban que yo venía a continuar con los proyectos de Joan Ribó, que yo no tenía criterio propio sobre esos proyectos. Oiga, perdone, yo he ganado las elecciones, la gente me ha votado por algo, así pues, tengo todo el derecho del mundo a ver esos proyectos y a pensar. Yo reivindico el derecho del alcalde a pensar. Si tenemos un alcalde que no piensa y que manda cartones pluma a Europa sin cuantificar exactamente el precio o el coste de una obra como Pérez Galdós; o sin prever que debajo de lo que quieres hacer, que es un depósito de tormentas, hay un señor colector de toda la ciudad, pues hombre, así nos va, así nos va...

De lo que estamos seguros es que piensa casi todos los días es en la calle Colón...

Bueno, no te creas. Me comprometí a abrir una vía más de tráfico privado y no ha habido ningún problema. No ha pasado nada. La estación que mide la contaminación atmosférica del centro de la ciudad nos muestra una disminución de la contaminación de un 12%. Hemos recuperado las líneas del centro de la EMT y tienen un incremento de un 27%, cuando el incremento del resto de las líneas es un 23%. La gente puede ir al Mercado Central en EMT. La EMT funciona y tiene cifras históricas. No ha pasado nada...

La alcaldesa de València durante la entrevista / Loyola Pérez de Villegas

¿Se ha propuesto reducir las zonas de motos, por ejemplo, cambiar los cruces, peatonalizar, nos referimos a Colón…?

A ver, peatonalizar, peatonalizar, no. Hay que hablar con los comerciantes y vendedores, hay que ganarle espacio al peatón y hay que hacer una vía principal en condiciones. Pero ahora la calle Colón está bien, no hay problemas de tráfico. ¿Qué nos falta? Los giros, especialmente a la izquierda, que son peligrosos. Pero la calle Colón hoy no tiene retenciones. Es decir, sí hay más vehículos, pero hay menos retenciones y hay menos contaminación. Y hombre, prefiero esta política de movilidad a la política donde hay más contaminación atmosférica porque hay más retenciones. Son dos modelos distintos. El suyo era el del humo, el mío es la ciudad que fluye.

¿Y la plaza del Ayuntamiento?

Es que la plaza del Ayuntamiento es una operación de cirugía. Porque en la plaza del Ayuntamiento tenemos que intervenir entre abril y febrero de cada año. Posiblemente hay que hacerlo por fases. En el mes de marzo tiene que haber mascletàs, tiene que haber una falla municipal montada. Y sinceramente, desde mi punto de vista, en esa plaza lo que hay que hacer es limpiar, ordenar, asear y tener un buen mobiliario urbano. No podemos tener en el centro de la ciudad 16 tipos de maceteros distintos y ocho tipos de farolas diferentes. A ver, yo es que estoy muy en contra del urbanismo táctico, porque a mí siempre me han parecido verdaderas chapuzas. Es invertir un dinero en algo provisional que se queda para toda la vida y que encima no es lo que precisa el espacio.

Despéjenos la duda sobre los carriles bici. Sabemos que se está haciendo una auditoría, pero ¿le van diciendo ya cosas, está tomando decisiones?

Me están diciendo que hay algunos carriles bici con problemas de seguridad. Pero ojo, yo no estoy en contra de los carriles bici. Es más, el gobierno del Partido Popular en la etapa de Rita Barberá hizo 120 kilómetros de carril bici. En lo que yo llevo de alcaldesa he hecho 12 kilómetros de carril bici y el gobierno anterior en ocho años hicieron ocho. Con lo cual está claro que los carriles bici los hace el PP en esta ciudad. Voy a dar un titular: Ir en bici no es necesariamente ser de izquierdas, lo mismo que ir en coche no es necesariamente ser de derechas. Hay mucha gente de derechas que va en bici y mucha gente de izquierdas que va en coche.

¿Y los patinetes? ¿Qué hacemos con los patinetes?

Mira, estoy muy contenta porque el Gobierno de España ha puesto en marcha algo que era muy necesario, que era el tema del seguro de responsabilidad civil. Esa situación estaba generando muchos problemas. Estoy muy contenta, aunque evidentemente lo que yo quiero es que todo el mundo tenga alternativas de transporte. De lo que yo me quejaba era de que el gobierno anterior le dijera a la señora de Benicalap, por ejemplo, que la única vía para ir al centro era cójase usted un patinete o una bicicleta. No, hombre, no, yo quiero ir al Mercado Central en servicio de EMT. ¿Déme usted opciones, no?

Estamos hablando de movilidad sostenible, de renaturalizaciones, de incrementar las zonas peatonales… Estos fueron algunos de los grandes hitos que consiguieron que València fuera Capital Verde Europea. Sin embargo, tanto la oposición como algunos colectivos les acusan a PP y Vox de no creerse eso de las políticas sostenibles. ¿Usted qué balance hace de lo que llevamos de capitalidad?

Yo discrepo contigo en una cosa: los principales elementos que nos dan la capitalidad verde son el antiguo cauce del río, que es el parque lineal más importante de Europa, y sobre todo la zona de La Devesa-Albufera. Eso es lo que acredita nuestra candidatura. Ser Capital Verde Europea no es hacer operaciones puntuales de algunas plazas. Eso colaboró y contribuyó, no digo que no, pero nuclear fue el parque lineal más grande de Europa. Por tanto, donde tenemos que enfatizar primero es en lo histórico, como histórico es que 22 premios Nóbel hayan ido a la Albufera y hayan pedido que sea declarada Reserva de la Biosfera. Es histórico que La Devesa Albufera tenga ya ocho cañones antiincendios instalados. Es histórico que Sanitas haya hecho un acuerdo con el ayuntamiento para reforestar y plantar mil árboles. Histórico es que Google haya acordado con el ayuntamiento una app para un aparcamiento para personas con movilidad reducida. Es histórico que Iberdrola haya acordado con el ayuntamiento un cambio de todo el alumbrado interior y exterior del Palau de la Música. Pero es que, sobre todo, será histórico que ganemos 100.000 metros cuadrados más de zona verde para la ciudad y que cada vecino tenga cuatro metros cuadrados de zona verde . Es decir, yo podría estar contándote todo lo que estamos haciendo por la capitalidad verde y no acabaría. Otra cosa es que la oposición no quiera verlo.

¿Tener en el equipo de gobierno a Vox, que se declara negacionista del Cambio Climático, le preocupa en este sentido?

Pues mira, tan fácil como que uno de los concejales que lleva Devesa-Albufera es concejal de Vox y con él hemos puesto en marcha la instalación del sistema de protección de incendios y está llevando todo el tema de la limpieza de La Devesa. A ver, ¿aquí de qué vivimos?, ¿de eslóganes y pancartas o de realidades?, porque yo creo que se están realizando muchas más acciones de política medioambiental de las que se hacían antes. Entonces, claro, si vivimos de eslóganes… pero si vivimos la realidad, es otra cosa.

La alcaldesa de València, María José Catalá / Loyola Pérez de Villegas

Hablemos ahora de la Marina ... ¿se puede hacer más para dinamizar este frente litoral con más terciario o proyectos verdaderamente emblemáticos como un Museo Sorolla?

Lo que tiene la Marina es que en los últimos años ahí no ha pasado nada. ¿Entonces, cómo se dinamizar aquello? Pues hombre, lo lógico es lo que hemos hecho nosotros. El Alinghi era la ampliación natural de Marina de Empresas, que es uno de los puntales principales de la zona. Los Docks requieren un proyecto emblemático, como tú dices, con una protección patrimonial y con una puesta en valor del lugar importante que es. El resto de los tinglados hay que restaurarlos. Hay bases que pueden albergar proyectos de innovación importantes, pero había que buscar la fórmula. La hemos encontrado con el Alinghi y esto vale para el resto de la Marina. Tenemos que mejorar la oferta de ocio de la zona. Tenemos que mejorar el servicio que presta el parking. Y tenemos un proyecto muy emblemático para la Marina.

¿Nos puede hablar de esos proyectos emblemáticos?

Bueno, después de la ampliación de Marina de Empresas van a venir un par de proyectos importantes de empresas tecnológicas o de empresas que están ya en la Marina y que en este momento ven posible una ampliación en esas instalaciones.

Para terminar, su relación con el Gobierno se mueve entre el bien y el mal. Porque es verdad que hay obras importantes que el Gobierno tiene en marcha, como el Canal de Acceso, la ampliación del puerto o el acuerdo PP-PSOE sobre el tema de la declaración de la Capitalidad Verde como evento excepcional. Pero hay otras cuestiones como el túnel de Serrería que se resisten. ¿Cuál es la situación en este momento, cómo se lleva con el ministro Óscar Puente?

Bueno, ya, ya les contaré. Cuando pase la reunión del 27 de junio veremos qué disposición tiene el Gobierno de España con el túnel de Serrería. A ver, las obras del Parque Central van lentas, las obras del corredor van muy lentas y evidentemente me quejo de que no ha puesto un duro a la Capitalidad Verde ni tampoco la capitalidad de la economía social. Pues hombre, si no me das dinero, por lo menos dame cariño, ¿no? Pero ni dinero ni cariño para València. En fin, yo creo que la relación con el Gobierno de España es muy mejorable y sinceramente a mí el último acto, por ejemplo, del Parque Central es que ni me invitaron. Entonces, bueno, sería deseable una mejor relación en todos los sentidos.

