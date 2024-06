Compromís y PSPV denuncian que Catalá "ha hecho la peor Capital Verde de la historia"

Los concejales de Compromís y PSPV han reclamado hoy la paternidad de la verdadera Capitalidad Verde Europea 2024 para València pero no la que se está desarrollando en València este año sino la que valencianistas y socialistas habían planificado con el objetivo de transformar la ciudad bajo el paraguas de este premio de la Comisión Europea. Por eso, los regidores de la oposición de hicieron una foto junto al símbolo de la capitalidad verde, protestaron porque la alcaldesa María José Catalá no les ha invitado a estar en la foto oficial y le han recriminado al gobierno municipal de PP y Vox que están haciendo "la peor capital verde de la historia".

Compromís asiste "por responsabilidad institucional"

"Desde Compromís estamos aquí por responsabilidad institucional -declaró a Levante-EMV, el concejal de Compromís Sergi Campillo- porque formamos parte de la candidatura que consiguió la Capitalidad Verde Europea para València. Pero somos muy críticos con la gestión que el gobierno municipal de PP y Vox está haciendo de esta Capitalidad Verde Europea". Los concejales de la coalición valencianista han estado presentes en la apertura oficial de la Valencia Cities Climate Week y van a asistir a la clausura pero no van a apoyar al gobierno municipal de PP y Vox porque "valoramos muy negativamente la gestión que están haciendo de la Capitalidad Verde". "Vamos a pasar a la historia como la Capital Verde con menos actividad de toda la historia; y en Compromís no vamos a ayudar a la alcaldesa María José Catalá a hacer un greenwashing porque han desmantelado todas las propuestas que planteamos en su momento para conseguir este premio". "Hoy Valencia es Capital Gris Europea no Capital Verde Europea", lamentó Campillo, gran urdidor de que València fuera designada European Green Capital junto a un amplio equipo de trabajo, bien respaldado por la exvicealcaldesa socialista Sandra Gómez.

"Este gobierno municipal no está liderando las políticas verdes y sostenibles, València no está liderando la sostenibilidad en Europa e incluso los contratos técnicos para celebrar esta capitalidad llegan tarde porque se van a firmar mañana", lamentó. "Primero el Gobierno de España reprendió al gobierno municipal -recordó Campillo- por cambiar el proyecto de la Superisla de la Petxina, hoy mismo hemos sabido que ha habido un nuevo requerimiento del Ministerio por no eliminar el túnel de Perez Galdós y también hemos conocido que no se va aplicar la Zona de Bajas Emisiones en 2025, por todo ello, no vamos a ayudar a la alcaldesa a hacer un greenwashing y a poner en valor unas falsas políticas de sostenibilidad".

Sanjuán: "Están desmantelando lo que nos hizo ganar el premio"

El portavoz socialista Borja Sanjuán afirma que es "tremendamente paradójico que el mismo día que València celebra su semana central de Capitalidad Verde Europea, nos hayamos enterado de que el Ministerio de Transportes y Movilidad ha reprendido al gobierno de Catalá por desmantelar una de las grandes transformaciones que iba a tener esta ciudad, la reforma de Pérez Galdós con la eliminación del puente". Sanjuán advirtió que València se expone a una multa de 12 millones de euros y a tener que devolver ese dinero, sin embargo, apuntó "no es solo una cuestión económica también una cuestión de salud". "Se está desmantelando -manifestó- todo lo que nos hizo ser una Capitalidad Verde Europea y el resultado es un fraude a la ciudadanía porque València es hoy menos verde que la capital de hace un año". El Ministerio ha exigido al Ayuntamiento de València "que ponga negro sobre blanco todos los retrocesos" en materia de movilidad sostenible "que quiere impulsar Catalá". Para el regidor socialista, "Catalá no hace sino arrastrar el nombre de València y lo más triste es que se hable de tu ciudad porque está peor que cuando llegaste", apuntó. No en vano, "está dejando una ciudad menos verde que cuando accedió a la alcaldía porque solo le preocupa que los coches vayan más rápido".

En cuantro al enfrentamiento de los Ministerios de Transporte y de Medio Ambiente con el Ayuntamiento de València, Sanjuán ironizó pues la alcaldesa repite todo el tiempo "la profesora me tiene manía", en alusión al Gobierno de España y la supuesta falta de apoyo del ejecutivo de Pedro Sánchez a la capital valenciana. El portavoz socialista ha recordado que los requerimientos al Ayuntamiento de València obedecen al riesgo real de perder los fondos europeos ya que "es posible que les pongan una multa de hasta 12 millones, por los retrocesos en las políticas verdes que hicieron posible que València consiguiera este galardón de la Comisión Europea".