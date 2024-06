"Esperamos llegar a 112 Ciudades Mission comprometidas después del verano"

El director general adjunto de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Patrick Child, ha inaugurado la Valencia Cities Climate Week las jornadas sobre sostenibilidad que conforman el acto principal de la Capitalidad Verde Europea. El alto comisionado para el medio ambiente de la UE ha destacado la existencia de 50 ciudades que están "a punto de recibir la etiqueta Mission City y espero que después del verano tengamos 112". Son las ciudades que organizan programas piloto para avanzar en la sostenibilidad y conseguir la anhelada condición de Climáticamente Neutras. Programas que pueden basarse en el ensayo-error o en el ensayo-acierto, y que, si resultan, se convierten en acciones que ayudan a ponerle freno a los efectos de cambio climático.

Durante toda la semana, numerosos técnicos municipales, alcaldes y alcaldesas de las principales ciudades españolas y europeas, especialistas de entidades de innovación y sostenibilidad, y personas impulsoras de redes de cooperación internacional participan en talleres, paneles, encuentros y sesiones plenarias para abordar los diferentes aspectos relacionados con la gobernanza, la resiliencia y la sostenibilidad.

Aspecto del Palau de la Música en la jornada inaugural / Loyola Pérez de Villegas

"Compromiso de València"

Patrick Child ha elogiado a València por su "compromiso con la sostenibilidad y el medio ambiente y haciéndolo además con liderazgo" y ha definido como "históricas" estas jornadas por ser "una oportunidad de ver los avances que estamos consiguiendo: los objetivos de la Mission para las ciudades que forman parte con el objetivo de ser climáticamente neutras en 2030. Es una oportunidad de reunirnos, compartir prácticas y ser pioneros en el liderazgo en la Comunidad Europea para contribuir al pacto verde europeo", pero recordando que esto no se soluciona solo con mesas redondas: "no se cumplirá si no involucramos a todos los ciudadanos".

De experiencias piloto se aprende. Por eso, aseguró que "me anima ver que tantas ciudades se fijan ahora en la reducción de emisiones, en estrategias para el fomento de la biodiversidad, en generar espacios verdes... en todo lo que suma para una ciudad atractiva. Nos alegra que tantas ciudades han sido exitosas en programas piloto con oportunidad de obtener financiación para probar nuevas ideas. Creo que tenemos 50 proyectos en 80 ciudades y varios grupos de programas piloto preparados. Nos ilusiona el avance que vemos en el programa de hermanamiento con un número creciente de ciudades. El siguiente objetivo es difundir la palabra a una comunidad más amplia".

Y ahí viene también la cuestión del dinero. Porque para desarrollar ideas y estrategias y que, además, funcionen, "hace falta, primero, la movilización de una financiación fiable y previsible. Luego, interactuar en las empresas en integrarlas en la mesa. Y también tenemos que seguir avanzando en la participación de las autoridades nacionales de los estados miembros que destacan como ejemplos pioneros. Y por último, trabajar más con nuestras campañas de difusión a la ciudadanía, que es una de las dimensiones más ilusionantes para mi.

El comisionado también ha señalado la financiación de las políticas medioambientales como uno de los grandes objetivos. Por eso se felicitó de la presencia del Banco Europeo de Inversiones.