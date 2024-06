“Si un alumno del Max Aub se rompe la pierna nos toca a los padres subirlo a clase”

Las familias del CEIP Max Aub de la Saïdia están preocupadas. En las últimas semanas han visto esfumarse el proyecto que trabajaron conjuntamente con la Conselleria en 2022, unas obras pensadas para acabar con las múltiples deficiencias del centro. Aunque nadie les da demasiado detalle, tienen claro que el cambio de gobierno a nivel autonómico y municipal ha frenado la remodelación del colegio, tal como se le ha comunicado ya a la dirección. Por eso han colgado una pancarta que dice: “Volem l’escola nova ja. No ens paralitzeu la reforma del Max Aub”.

Lo piden con cierta desesperación porque la situación, según denuncian, ha llegado a un punto insostenible. En el proyecto que en 2022 salió de las reuniones entre Educación y las familias se proyectaron unas obras en tres fases. En primer lugar, la construcción de un edificio para Infantil con aulas desde los dos años. Después se construiría el gimnasio. Y en una última fase se intervendría en el edificio de Primaria para ampliar el comedor y mejorar la accesibilidad.

La pancarta reivindicativa colgada de la CEIP Max Aub / L-EMV

“Necesitamos un colegio donde el perímetro de vallas cumpla la normativa –son bajas y terminadas en punta–, porque si ahora los niños de sexto deciden subirse pueden tumbarla”, narran en la Asociación de Familias de la escuela. “Hay porterías que están sueltas. Muchos bordillos. No tenemos gimnasio. No tenemos ascensor ni aulas a ras de suelo. Cuando los niños se han roto una pierna los hemos tenido que subir los padres a cuesta por las escaleras”, relatan las familias de este colegio público.

La lista de carencias es larga. El colegio no está climatizado y “hace muchísimo calor” en el patio. Los niños tienen que comer por tandas porque no caben todos en el comedor. Etc. “Los padres estamos muy implicados y fuimos nosotros quienes plantamos los árboles que tienen. También les pusimos merenderos. Pero necesitamos un espacio más digno, sin embargo, en lugar de solucionar el problema la Conselleria nos acusa de estar en contra de la inclusión”, lamentan las familias.

Esgrimen ese argumento al otro lado porque ya se les ha dicho que el año que viene tendrá un aula UECCO para alumnos que presentan necesidades educativas especiales, y ellos han reaccionado: “A nosotros nos parece perfecto que vengan estos niños, estamos orgullosos de la Escuela Pública para todos, pero creemos que también sería importante dotar de accesibilidad al colegio para que los alumnos y alumnas con limitaciones motrices también puedan entrar. Si van a hacer cambios, que aprovechen para hacer la reforma que ya estaba acordada y que nos beneficia e ilusiona a todos”, dicen en un colegio con cerca de 500 alumnos y donde casi todas las clases están por encima de la ratio.

"Nadie se reúne con nosotros"

Las mismas fuentes sospechan, sin embargo, que el nuevo proyecto para el centro tendrá un rumbo distinto al proyectado. “Una posibilidad es que cierren el CEIP San Fernando, que está muy viejo, y nos metan una tercera línea en el nuestro. Si tienen que hacerlo deben hacerlo ya, pero que no devuelvan la reforma a la casilla de salida, porque eso supondría otros cuatro o cinco años para un proyecto que ya estaba pensado para hacerlo en poco tiempo”, insisten.

Pero además del fondo molestan las formas, porque según cuentan, la Consellería de Educación parece haber impuesto la ley del silencio. “No quieren reunirse con nosotros ni nos contestan a las cartas; hemos hecho requerimientos por escrito, por registro, por email… nunca contestan. Estamos muy enfadados porque no lo entendemos. ¿Qué tiene que pasar? Que cuando un niño se rompa la pierna y tenga que venir alguien a cargar con él a las espaldas, ¿denunciemos para que nos hagan caso?”, se preguntan los padres y madres del CEIP Max Aub.