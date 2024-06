La "cumbre" por el túnel de Serrería se queda en "cita técnica"

La reunión prevista para mañana en Madrid entre el Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de València para abordar la forma, técnica y económica, de llevar a cabo la prolongación del túnel de Serrería no tendrá al ministro Óscar Puente y a la alcaldesa de València, María José Catalá, como protagonistas. Por parte del ministerio estará la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, antigua gerente de la EMT con el anterior gobierno progresista, y el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano. Será, por tanto, una reunión técnica más que una reunión donde se hable de política de comunicaciones y financiación de proyectos, que es la clave de esta operación. Según fuentes municipales, las expectativas se han ido rebajando sucesivamente por parte del ministerio.

Precedentes en otras ciudades

Aún así, desde el Foro del Mediterráneo organizado por Prensa Ibérica, Catalá ha dicho estar "esperanzada" con esta reunión y confía en la palabra de Óscar Puente, con el que tuvo un improvisado encuentro las pasadas Fallas. "Me dijo que era posible llegar a algún acuerdo de cofinanciación con València y nosotros pusimos el símil de Barcelona o Bilbao, donde ya están haciendo una operación de cofinanciación. Además, tenemos buenas experiencias, como el Parque Central, donde se está consiguiendo que las inversiones, aunque lentas, sigan su camino, por tanto estamos esperanzados en este encuentro. No encontramos argumentos para oponerse a este tipo de colaboración y conseguir que no haya una cicatriz ferroviaria en una de las zonas de expansión de València. No se entendería que Peñarroja, Natzarez y el Grao, donde se van a ganar muchos metros cuadrados de zonas verdes, no se desarrollarán en condiciones de normalidad", ha explicado la alcaldesa.

Situación actual

El Ayuntamiento de València ya ha ofrecido adelantar 10 millones de euros para la redacción de los proyectos y luego está dispuesto a cofinanciar la obra, de entre 150 y 200 millones de euros, en condiciones similares a las del Parque Central, donde el Gobierno pone el 50% del dinero y la Generalitat y el ayuntamiento un 25% cada uno.

Figuración del PAI del Grao con las vías sin soterrar. / Levante-EMV

La prolongación del túnel de Serrería o lo que es lo mismo, el soterramiento de las vías que atraviesan el sur de la ciudad, es fundamental para el desarrollo del PAI del Grao y, en consecuencia, la urbanización de la última pastilla de suelo que queda junto a la fachada marítima. Es fundamental, además, para terminar el último tramo del viejo cauce. Con las vías sin soterrar no es posible hacer la prolongación de la Alameda hasta la fachada marítima, un polémico plan que descartaba el anterior gobierno pero quiere sacar adelante el actual.

En cualquier caso, las relaciones del Ministerio de Transportes y el Ayuntamiento de València no están en su mejor momento después de que el primero haya amonestado a València por revertir la supermanzana de la Petxina y el proyecto de Pérez Galdós en lo que al túnel se refiere.