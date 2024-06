Denuncia de Compromís: Estos son los barrios de València con más alcorques vacíos

En la capital valenciana, según la respuesta oficial del Ayuntamiento de València, hay en estos momentos 3.630 alcorques vacíos y 549 con árboles secos, pese a haber finalizado el pasado 31 de mayo la última campaña de plantación del otoño-invierno, como explica el concejal de Compromís Sergi Campillo. Los distritos con mayor concentración de alcorques sin árboles respecto al total de sus alcorques son Algirós (10,8%), Camins al Grau (8,1%), el Pla del Reial (7,6%), Pobles del Sud (7,5%), Saïdia (7,4%) y Jesús (7,1%).

"La alcaldesa mintió descaradamente", lamenta Campillo

Sergi Campillo considera que estos datos "demuestran que la alcaldesa Catalá mintió descaradamente cuando dijo en septiembre del año pasado que lo mínimo que cabía esperar de la Capital Verde Europea del 2024 era no tener ningún alcorque sin árbol. Pues bien, la realidad es muy tozuda, en estos momentos tenemos más de 4.000 alcorques sin árboles o con árboles secos en plena Capitalidad Verde Europea. Un fracaso absoluto y sin paliativos de la señora Catalá”, que ha añadido que no sólo "está desmantelando las grandes políticas que nos hicieron ser designadas como Capital Verde Europea en 2024 como por ejemplo la reforma de la avenida Pérez Galdós o la supermanzana de la Petxina, sino que no es capaz ni de cumplir con su compromiso de no tener ningún alcorque sin árbol”.

Pero es que además, según la misma respuesta oficial municipal, la contrata de gestión del arbolado de viario, la que gestiona los árboles en alcorques de calles y plazas, sólo tiene previsto de cara a la próxima campaña de plantación que empezará en otoño con unos 350 árboles en vivero. “Es decir, que no conseguiremos bajar prácticamente nada el porcentaje de alcorques sin árboles porque desde el 1 de junio de este año hasta que comience el frío, continuarán abatiéndose árboles o se caerán por diferentes causas”, asegura Campillo. “Sólo por comparar al gobierno de Joan Ribó licitamos, aparte de los árboles que proporcionaban las contratos de mantenimiento, dos grandes contratos de plantación, el València más verde I y II, que en total supusieron invertir unos 2,5 millones de euros y donde plantamos sólo en estos dos contratos más de 4.500 árboles. A estas alturas, Catalá ni siquiera ha licitado un contrato de plantación. Por tanto, en el mejores de los casos no vamos a reducir los más de 4.000 alcorques sin árboles, sólo se podrán plantar los que se abaten o se caen. Un auténtico despropósito”.

La inversión en parques y jardines "es ridícula"

Po otro lado, la inversión en parques y jardines, como señala el concejal de Compromís, "es ridícula". Con datos oficiales enviados por el equipo de gobierno de ejecución del presupuesto a mayo de 2024, del presupuesto total de 11.850.922 euros previsto para inversiones del servicio de parques y jardines, sólo han reconocido obligaciones (facturas) por importe de 89.976 euros. Esto significa que sólo han ejecutado el 0,76% del presupuesto. Y el panorama es aún peor en el Organismo Autónomo de Parques y Jardines donde de un total de 2.082.492 euros de presupuesto de inversiones consolidado, nada han ejecutado, cero euros. Esto significa, como destaca Campillo, "que tienen todos los proyectos de renaturalización, creación y reforma de nuevas zonas verdes en la ciudad paralizados". De hecho es "sorprendente el anuncio de Catalá en la inauguración de las jornadas de Capitalidad Verde Europea que tendremos 350.000 metros cuadrados más de zonas verdes cuando este proyecto es el Parque de Desembocadura que tardará años en realizarse y que viene del gobierno de Joan Ribó, cuando no es capaz ni de ejecutar el presupuesto de inversiones de jardinería que tiene ahora en 2024”.

Campillo acusa a Catalá de "no trabajar y de mentir". “Se confirma -lamenta Campillo- que este gobierno del PP y Vox no está a la altura de la Capital Verde Europea, tal y como hemos denunciado en numerosas ocasiones. Está desmantelando por su sectarismo y por su incompetencia todas las políticas verdes que hicieron que Valencia obtuviera este reconocimiento".

Los proyectos verdes "los dejamos terminados nosotros"

"Lo único que está haciendo Catalá -avisa el concejal valencianista- con discursos grandilocuentes es un greenwashing de su gestión pero la realidad es que lo único que ha anunciado son proyectos que dejamos terminados desde el gobierno de Joan Ribó como el Réquiem in Power, para la instalación de 6.600 placas solares en los cementerios de la ciudad, la compra de buses híbridos y eléctricos que empezó con nuestro gobierno o el Parque de Desembocadura, gracias también al concurso de ideas que dejamos terminado en nuestro gobierno, proyecto que va casi con un año de retraso por culpa de la pensadeta de Catalá al respecto".

Por último y respecto a la Capital Verde Europea de 2024, Campillo lamenta que se ha incrementado un 80% el tráfico motorizado en el centro de València, "con datos oficiales comparando en mayo de 2024 con el de 2023 en la calle Colón". "Más coches, más asfalto, nula inversión en zonas verdes y más de 4.000 alcorques sin árboles. Éste es el triste balance de Catalá a los 6 primeros meses de la Capital Verde Europea”, lamenta.