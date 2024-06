Unas palabras de Catalá sobre la bandera LGTBI desatan una agria polémica

Las palabras de la alcaldesa de València, María José Catalá, acerca de la colocación de la bandera arcoíris en el balcón del Ayuntamiento de València, y la interpretación que le han dado los grupos de la oposición, han desencadenado una agria polémica acerca de la supuesta homofobia de la alcaldesa. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha llegado a pedir una rectificación y Catalá ha respondido enviándole sus declaraciones textuales para que entienda que no se trata de atacar a nadie, sino todo lo contrario, pues se declara defensora del derecho a amar con libertad.

El origen de la polémica es la iniciativa del Grupo Socialista de colocar una bandera arcoíris de 60 metros abrazando los balcones de sus despachos municipales. Hoy se le ha preguntado a la alcaldesa si el gobierno municipal pondría la bandera LGTBI en el balcón del ayuntamiento y Catalá ha explicado primero su pensamiento en torno al movimiento LGTBI y luego el motivo por el que no se pondrá la bandera en el balcón consistorial.

Defensora de la diversidad

Catalá ha explicado que "la diversidad es ya una bandera social, no una bandera política". "La libertad para amar en esta ciudad no corresponde a nadie y hacemos mal los políticos cuando queremos patrimonializar banderas que yo no son de la política, que son de la sociedad, con independencia de la persona a quien vote. Son logros sociales que hemos conseguido entre todos", ha precisado.

Fiesta municipal del Orgullo en la plaza del Ayuntamiento. / Levante-EMV

Dicho eso, la alcaldesa ha entrado en la cuestión concreta del balcón y ha explicado que "el Ayuntamiento de València no pone banderas en el balcón, pero no por el día del orgullo, no lo pone el día del ELA, ni el día del Alzheimer, ni el día del Cáncer. Decidimos hace muchos meses transformar esas banderas, que dicho sea de paso eran de plástico y queríamos dar un ejemplo con motivo de la capitalidad verde, en dos Mupis laterales que son electrónicos, que son los que utilizamos para el ELA, para el Alzheimer, para el Cáncer... que son los que utilizamos para todo, y para el orgullo, por supuesto. Yo respeto mucho la libertad de la oposición de poner en sus despachos lo que considere, pero yo si pongo la bandera del orgullo también pongo la del alzheimer, también pongo la del ELA, también pongo la del Cáncer y las banderas de todas las causas sociales de la ciudad".

En su opinión, las críticas de la oposición solo se entienden por "un afán de protagonismo que no tiene sentido. Esto es una conquista social, no se puede uno apoderar de una bandera que ya es de la sociedad y patrimonializarlo es un gran error", ha concluido.

Arrecian las críticas

Pero las críticas, lejos de amainar, se han disparado tras sus palabras, pues aunque su objetivo era explicar por qué no se ponen banderas en el balcón y sí en los Mupis, puso tres ejemplos de tres enfermedades, que es un estigma que siempre persiguió al colectivo.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de València ya ha anunciado que presentará una moción para que la alcaldesa rectifique sus palabras. La concejala Nuria Llopis ha reprochado a Catalá que "haya equiparado al movimiento LGTBI con enfermedades como el alzheimer, la ELA o el cáncer para justificar que el ayuntamiento no vaya a colgar la bandera arcoíris en el balcón consistorial". A su juicio, estas declaraciones son "lamentables" y "recuerdan mucho al PP homófobo de las peras y las manzanas, ya que ha comparado la bandera del orgullo con banderas de otras causas que tienen que ver con enfermedades". "Parece mentira que haya que recordarle a la alcaldesa que ser gay, lesbiana, bisexual o transexual no es ninguna enfermedad, así que lo que tienen que hacer es pedir perdón a todas las personas LTGI a las que ha patologizado e invisibilizado con estas declaraciones".

"Recuerda mucho al PP homófobo de las peras y las manzanas, ya que ha comparado la bandera del orgullo con banderas de otras causas que tienen que ver con enfermedades"

"No es una conquista del PP"

También la concejala de Compromís per València Lluïsa Notario ha denunciado que "cada vez que Catalá habla de las personas LGTBI demuestra su desprecio, hoy comparándonos con personas con enfermedades y diciendo que somos una necesidad social". "La bandera LGTBI es una bandera política, en contra de lo que dice Catalá, que representa desde hace décadas la lucha de un colectivo que todavía somos acosadas, violentadas, agredidas y discriminadas por ser personas LGTBI. No hay más que ver las cifras de los delitos de odio que no paran de subir", explica Notario, quien asegura que "esta bandera representa la lucha por nuestros derechos y nuestra dignidad frente a partidos como el PP que históricamente se ha opuesto a nuestra igualdad". A su juicio, "el PP debería dejar de banalizar la lucha LGTBI apropiándose de unos avances que no son suyos porque no son avances sociales que hemos logrado entre todos y todas, como dice, son avances sociales que hemos logrado pese a la oposición histórica del PP".

"Esta bandera representa la lucha por nuestros derechos y nuestra dignidad frente a partidos como el PP que históricamente se ha opuesto a nuestra igualdad"

Cruce de reproches ministra-alcaldesa

La polémica ha saltado incluso a nivel nacional y ha sido la propia ministra de Igualdad, Ana Redondo, la que ha recordado a la alcaldesa que "la OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas en 1990, en el siglo pasado", precisa. "Amar no es una enfermedad. Vivir como cada uno siente y quiere vivir, tampoco", dice la ministra, que pide una rectificación y disculpas para el colectivo LGTBI. "Este tipo de comentarios denotan la falta de sensibilidad, de compromiso y de tolerancia de los socios del PP con el colectivo, que representan el 14% de la población española".

"La OMS eliminó la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas en 1990, en el siglo pasado", precisa la ministra

Por su parte, Catalá le ha recomendado que escuche enteras sus declaraciones. "Lo que dices responde a una manipulación que no tolero, donde hablo únicamente de días internacionales. Te paso el vídeo entero sin cortes ni manipulaciones", le dice. Además, la alcaldesa ha realizado unas nuevas declaraciones en las que precisa que "solo hace comparaciones de días internacionales, sean los que sean". "Quien haya pensado que estoy comparando ser una persona LGTBI con una enfermedad se equivoca, estoy hablando de cómo el Ayuntamiento de València celebra días internacionales y qué pancartas se ponen, que ya no se pone ninguna pancarta en el ayuntamiento", añade.

"Quien haya pensado que estoy comparando ser una persona LGTBI con una enfermedad se equivoca"

Catalá ha recordado, así mismo, que la pancarta más grande la pone el ayuntamiento al iluminar toda su fachada con los colores arcoíris. "Estamos absolutamente comprometidos con la diversidad en esta ciudad, no solo lo respetamos, respaldamos al colectivo, y quien quiera sacar de contexto mis palabras, quien quiera entender que he comparado algún tipo de cuestión, de verdad no es así. Que escuchen mis declaraciones, estoy hablando de días internacionales, no estoy haciendo ninguna comparación más allá de esto". "Esto es una manipulación que no responde a lo que piensa este ayuntamiento".

A las críticas se han sumado también dirigentes nacionales como Íñigo Errejón o Rita Maestre, ambos de Más Madrid.