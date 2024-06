El Parque de Desembocadura, vivienda pública y nuevas dotaciones: las propuestas de Compromís para Natzaret

La portavoz de Compromís per València Papi Robles observa “con preocupación” la actitud de Catalá de revertir todo lo que hizo el gobierno de Joan Ribó para los barrios. Por ello, la coalición valencianista presenta una moción en el Pleno municipal con propuestas trabajadas con las entidades vecinales para impulsar la mejora de Natzaret.

"Natzaret, un barrio que históricamente ha sido maltratado por los gobiernos de la derecha en nuestra ciudad, merece recuperar la dignidad", así ha justificado la portavoz de Compromís per València Papi Robles la moción que presenta al próximo Pleno municipal y que espera que obtenga un apoyo mayoritario de todos los grupos. Robles ha lamentado que “la ciudad ha tratado muchas veces en su fachada marítima sin el cariño y cuidado que se merece y el caso de Natzaret, al igual que el del Cabanyal, son ejemplos de este maltrato y de una obsesión depredadora de los gobiernos de la derecha”.

La portavoz de Compromís ha recordado cómo el barrio de Natzaret quedó “encapsulado y abandonado” por varios elementos: la ampliación del puerto de València que "arrasó completamente el litoral sur de la ciudad e hizo desaparecer una playa entera", la de Benimar, también se rodeó por un polígono, la ZAL, y "se remató con una autopista por el suroeste y el antiguo cauce del Turia por el norte dejando agua estancada y problemas de salubridad". Una cápsula que ha dejado al barrio en una compleja situación a nivel de comunicación con el resto de la ciudad, "que ha derivado en efectos socioeconómicos y de desarrollo de recursos públicos en comparación con otros barrios marítimos", lamenta la valencianista.

Papi Robles ha puesto en valor que el Ayuntamiento encabezado por el alcalde de Compromís, Joan Ribó, “avanzó en reconciliar a Natzaret con el resto de la ciudad”, iniciando trabajos de reversión y mejora de la mano de las entidades vecindario como llegada de la línea 10 del tranvía o el proyecto del Parque de Desembocadura. “Es obligación de este Ayuntamiento preservar y continuar con la herencia recibida contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de esta ciudad y sus ciudadanos. Por eso, vemos con preocupación cómo la señora Catalá todavía no ha efectuado ni una sola obra de mejora del barrio. Por el momento, ha hecho todo lo contrario, brindar junto al ministro de transportes socialista por la ampliación del puerto con la consiguiente contaminación y el perjuicio para todas las vecinas y vecinos de la fachada marítima de València”.

Robles explica que “desde Compromís hacemos una propuesta muy completa para el barrio de Natzaret, hemos intentado recoger todas aquellas demandas que nos han trasladado a los vecinos y vecinas y entendemos que cualquier persona que quiera trabajar para mejorar sus barrios aceptaría estas propuestas, por tanto creamos que es una moción que puede ser aprobada por una mayoría del Pleno municipal. Queremos construir nuestra ciudad de forma propositiva, dialogante y barrio a barrio”.

Una moción para la recuperación de Natzaret

En su moción, Compromís propone, por un lado, impulsar y agilizar la construcción del Parque de Desembocadura como obra prioritaria para la ciudad, descontaminando el final de la desembocadura del río Turia. También desarrollar la construcción de vivienda pública en las parcelas municipales de las calles Fernando Morais, camino de la Punta de la Mar y calle Moreres número 21, para garantizar viviendas públicas asequibles en el barrio y continuar cerrando los agujeros urbanísticos restantes.

Además, pide mejorar el mantenimiento de los puentes de Drassanes y del Cuc de llum, así como urbanizar el entorno y los accesos de la futura Ciudad Deportiva del Levante, y exigir al puerto y al Levante UD un mantenimiento adecuado de la zona que está viéndose gravemente degradada. Sobre las conexiones, Compromís propone instar a la Generalitat a sacar a exposición pública la ampliación de la línea 10 de FGV por el puente de les Drassanes, conectando con las líneas L6 y L8 y con las cocheras de la avenida dels Tarongers, desmantelando las cocheras provisionales de Moreres para el año 2025. Y en cuanto a las dotaciones públicas, la coalición valencianista insta a la Generalitat a ejecutar la construcción del IES Moreres, dentro del Pla Edificant, y un centro de día para personas mayores en la parcela de las calles Adolfo de Azcárraga y Barraques del Figuero. Asimismo, impulsar el expediente de inmatriculación de la Estacioneta de Natzaret en favor del Ayuntamiento de València y reclamar la propiedad municipal de las parcelas sin uso portuario para desarrollo de equipamientos en el barrio.

Soterramiento de las vías de Serrería

Respecto al soterramiento del túnel ferroviario de Serrería, la portavoz de Compromís per València Papi Robles ha instado a Catalá a que deje de hacer grandes titulares y se ponga a trabajar. “Esto no puede convertirse en una lucha partidista entre el PP y el PSOE. Tanto la alcaldesa de la ciudad de València como el presidente del Gobierno tienen la obligación de soterrar estas vías. Y no sólo por su deuda histórica con el barrio de Natzaret sino por toda la ciudad. Estamos viendo cómo en otras ciudades no cuesta nada soterrar unas vías de tren, y en València parece que esto es como un milagro. Por tanto, la señora Catalá y el señor Pedro Sánchez deben dejar de pelearse públicamente y ponerse a gestionar”. Pero, además, Robles ha lanzado una advertencia: “el soterramiento de las vías debe llegar hasta la autovía del Saler porque lo que hay que conseguir es volver a coser el barrio de Natzaret con el pueblo de La Punta porque éste es uno de los principales objetivos de esta reivindicación y no se puede abandonar”.