Desencuentro total entre Gobierno y Ayuntamiento por el túnel de Serrería

La cumbre entre el Ministerio de Transporte y el Ayuntamiento de València por el túnel de Serrería ha sido “decepcionante” por varias razones. Primero, el supuesto encuentro entre Óscar Puente y María José Catalá ha quedado en una “cita técnica” de la secretaria general de Transporte Terrestre, Marta Serrano, y el concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano. Segundo, porque la negociación para desbloquear la prolongación del túnel de Serrería ha estado lejos de llegar a destino. El ministerio apuesta por una intervención mínima sin soterramiento, construyendo en su lugar dos grandes pasarelas que crucen por encima de las vías desde la avenida de Francia y la Alameda. Y el ayuntamiento no renuncia a la alternativa más costosa y ambiciosa de soterrar desde la avenida de Francia hasta la autopista del Saler (CV-500).

El propio Marí ha revelado los detalles de la reunión, que llega con seis meses de retraso, y en la que se ha acompañado del secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte Vicente Dominé. “El Gobierno de Sánchez no tiene ni plazos, ni presupuesto, ni ganas de impulsar el soterramiento de las vías de Serrería”, ha resumido el edil sobre un encuentro que solo ha servido para fijar posturas. El ministerio tiene otras prioridades. De hecho ya está impulsando la transformación ferroviaria de la ciudad de València con la puesta en marcha de varios proyectos que suponen una inversión de más de 2.600 millones de euros. Por su parte, el ayuntamiento solo aceptará la opción intermedia –un soterramiento desde la avenida de Francia hasta la avenida de las Moreras– si reciben un informe desfavorable de la alternativa 3 por parte de técnicos independientes.

Cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. El Gobierno central, ha insistido Marí Olano, se decanta por una alternativa que supondría “mantener el muro ferroviario que divide el Grao de Penya Roja y Nazaret de La Punta. La alternativa 1 implica poner un sombrero a las vías y mantener la barrera ferroviaria entre barrios de la ciudad. Además, implica tener un gran montículo en medio del jardín del Turia”, ha añadido. El “muro” separaría Penya Roja del futuro PAI del Grao, pero este se podrá ejecutar igualmente dejando espacio para el soterramiento de las vías que estrangulan el desarrollo de la ciudad por el sur, el cual, según trascendió ayer, se vería condicionado por otras conexiones ferroviarias ya en marcha con las que podría colisionar.

Reunión entre José Marí Olano, Vicente Dominé y Marta Serrano / L-EMV

También ha reparado el edil en el estudio de proyecto, inicialmente previsto para enero de 2022 pero suspendido en noviembre de 2021 por falta de información. Transporte dispone de avance del estudio concluido en sus dos terceras partes, pero, según Marí, el ministerio le ha trasladado que necesitarán modificar el expediente del texto para ampliar su alcance, pues no es hábil para la alternativa 3 tasada en 200 millones. “No hay fecha prevista para completar estudio, sin este no hay proyecto y sin proyecto, que tarda unos 30 meses en ser elaborado y aprobado, no se pueden ejecutar las obras”, ha lamentado el concejal del Partido Popular.

Finalmente, en el ejecutivo municipal han recordado el ofrecimiento realizado al ministerio para financiar la parte que se acuerde del coste de la obra en términos análogos a los del canal de acceso de la ciudad, actualmente en ejecución. El ayuntamiento está dispuesto a adelantar una suma de diez millones de euros para iniciar los estudios y proyectos, pero la presión vía inyección inicial no habría encontrado la respuesta esperada: “Es una táctica dilatoria. Han dejado caer que ya hablaremos del soterramiento cuando acaben el canal de acceso y el túnel pasante”. Y han leído como un agravio la falta de acuerdo para financiar el soterramiento de las vías de Serrería “con un nivel de inversiones equivalente al que está ejecutando en actuaciones ferroviarias similares en Bilbao o en el área metropolitana de Barcelona”.

Una reivindicación histórica

Sobre la reunión también se ha pronunciado la presidenta de la FAAVV, María José Broseta, recordando que ésta no es una cuestión de ciertos barrios, es un tema de ciudad que tiene que ver con la vertebración real de València. “Es una reivindicación histórica y es inadmisible que, cuarenta años después, aún no se haya concretado el desarrollo un proyecto que es totalmente necesario y que ha de poner fin a la barrera existente entre el cauce histórico del río y el nuevo que nos impide comunicarnos”, ha denunciado Broseta.

Por su parte, la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha considerado que “Catalá tiene muchas cosas que esconder –en alusión al lío con la bandera LGTBI– y por eso pone el grito en el cielo por una reunión donde se ha constatado que el gobierno municipal ha presentado un proyecto de un túnel por donde no pasarían los trenes, y segundo, donde el gobierno de España ha dicho que está dispuesto a buscar una solución para la ciudad dentro de que los trenes pasen por los túneles. Lo demás ha sido sobreactuación”.

Suscríbete para seguir leyendo