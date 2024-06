Catalá amenaza a dos concejales socialistas con llevarlos a los tribunales por llamarla "homófoba"

La concejala del PSPV-PSOE Nuria Llopis ha presentado una moción en el pleno del Ayuntamiento de València en la que exigía una rectificación de la alcaldesa María José Catalá, del PP, "por sus declaraciones homófobas en las que comparaba a las personas LGTBi con personas enfermas de ELA, Cáncer o Alzhéimer". El debate de esta moción se ha embrutecido tanto que la alcaldesa no solo no ha pedido perdón por estas declaraciones sino que además ha amenazado a los socialistas Llopis y al coportavoz Borja Sanjuán con llevarlos a los tribunales "por estas afirmaciones injuriosas" ya que el regidor socialista ha insistido en llamarla "homófoba" desde la bancada de la izquierda.

Nuria Llopis, en un tono muy duro y vehemente, como la concejala de Compromís e histórica activista LGTBi Lluïsa Notario, han acusado a Catalá de lanzar "un mensaje homófobo contra las personas LGTBi al compararlos con personas enfermas". Llopis lamentó que Catalá y València se hayan convertido en portada nacional de todos los medios por sus mensajes "homófobos". Eso sí, Llopis condenó "los insultos y las amenazas que ha recibido la alcaldesa en las redes sociales" aunque la instó a rectificar sus palabras sin éxito. Pero la concejala insistió en que es "mucho más preocupante que la alcaldesa María José Catalá no pida perdón por sus palabras".

Notario (Compromís) defiende la bandera arcoiris: "Han muerto personas por ella"

Lluïsa Notario salió al estrado con una bandera arcoiris que desplegó sobre el atril y aseguró estar "avergonzada" por las declaraciones de la alcaldesa, de la vicepresidenta del Consell Susasa Camarero y del director general de Diversidad Stephan Soriano. En su segundo turno tambien se mostró "abochornada" por el discurso de Juan Manuel Badenas, el portavoz de Vox y socio de gobierno del PP.

Notario aseguró: "Esta bandera arcoiris, esta bandera LGTBi, no es la bandera del insulto como ha llegado a afirmar Camarero, esta bandera es la bandera de la dignidad, es la bandera de los derechos, no es la bandera del odio, es una bandera por la que han muerto muchas personas y siguen muriendo muchas personas". La concejala de Compromís acusó al director general de Diversidad de presionar y amenazas a colectivos como Lambda y a los populares "de tratar de ocultar su LGTBifobia". En ese sentido, Notario señaló que la alcaldesa y la concejala de Igualdad Rocío Gil han optado por lo mñás burdo: "Despojar al Orgullo de sus mensajes reivindicativos. Nos quedamos con la parte folklórica y le quitamos su parte reivindicativa, lo llenamos de brilli, brilli, y montamos una cabalgata de reyes, y una verbena para nuestros amiguetes y para algún turista despistado".

Deriva intelectual de Badenas: de Marx a "las familias naturales"

El concejal de Vox Juan Manuel Badenas tomó la palabra hasta dos veces para tratar de explicar su postura y la de su grupo municipal sobre la polémica por la supuesta homofobia de la alcaldesa. Y lo cierto es que Badenas acabó metiéndose en un charco al calificar de "fiesta globalista" el Orgullo y defender "las uniones naturales", "las familias naturales", frente a otra clase de familias diversas y plurales, y tras entrar en una extraña deriva intelectual que le llevó a arraigar el germen del movimiento LGTBi en la lucha de clases de Marx y Engels, y en las teorías sociales de Marcuse.

Catalá: "No he sido homófoba en mi vida"

La alcaldesa de València está viviendo dos días muy complicados. Ayer estas declaraciones suyas para justificar que no se iba a poner la bandera LGTBi en el balcón del ayuntamiento provocaron una tormenta política en la que hasta el president de la Generalitat Carlos Mazón salió a defenderla en les Corts Valencianes. Eso después de que en las redes sociales distintos altos cargos de izquierdas la atacasen con visceralidad. Hoy, en el pleno del ayuntamiento, ha amenazado a los concejales socialistas Llopis y Sanjuán con llevarlos a los tribunales. "No he sido homófoba en la vida y a quien diga le aviso que tendrá que asumir las responsabilidades de decirlo, ya lo lamento señora Llopis, -le espetó- aqui no hay nadie homófobo; y no me aguantan la mirada y me dicen que soy homófoba porque todos los concejales de este pleno saben que no lo soy y me conocen porque nos conocemos desde hace 4 años y saben como soy". En cuanto a Sanjuán le retó a que tomará la palabra para calificarla de "homófoba" para que constara en el libro de sesiones, cosa que finalmente no ocurrió porque el propio concejal pidió tomar la palabra sin éxito. Ante las críticas de la oposición, Catalá volvió a enumerar todas las actividades que ha realizado el PP con motivo del Día del Orgullo Gay, que se celebra hoy.

