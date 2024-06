PP y Vox no consiguen fijar una postura frente a Peter Lim sobre el nuevo Mestalla

Los socios de Gobierno del Ayuntamiento de València, PP y Vox, no consiguen fijar una posición frente al Valencia CF y sus obligaciones sobre el nuevo Mestalla. Después de semanas de negociaciones, el acuerdo no llega y el 3 de agosto, fecha en que se da por caducado el plan vigente, está cada vez más cerca. Solo había dos plenos, el de junio y el de julio, para aprobar una moción del ayuntamiento de València que fijara una posición frente al València CF, pero el pleno de junio ha sido hoy y no se debatirá ningúna propuesta al respecto por falta de acuerdo de los socios. Se fía todo, por tanto, al pleno de julio, el último antes de que venza el plazo y Peter Lim quede libre de compromisos.

Vox se muestra firme

Antes del pleno de hoy, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juan Manuel Badenas, ha confirmado que no habría ninguna moción conjunta de los socios de Gobierno. "Nosotros tenemos claro desde hace un año la posición que hay que defender. El señor Lim lleva desde el año 2014 incumpliendo de forma sistemática, declarado incluso por los tribunales, sus obligaciones, que están incluidas en el convenio firmado en el año 2007. Hubo un acuerdo del Consell de la Generalitat del año 2022 en el que se dice que ha habido unos incumplimientos clarísimos y que se tenía que caducar la ATE. Por tanto, nosotros nunca vamos a estar a favor de ninguna moción en la que se le reconozcan derechos al señor Lim y al València CF. No vamos a estar a favor de eso. Que todo el mundo se desengañe si en algún momento pensó que nosotros vamos a reconocer en alguna moción que Peter Lim tenga algún derecho urbanístico a partir del 3 de agosto. Lo afirmo y lo reafirmo. Y si alguien se le ocurre presentarnos una moción en la que en vez de restringir derechos, de alguna manera se le incremente algún derecho al Valencia CF a pesar de los incumplimientos, nosotros no lo aceptaremos. Por tanto, a día de hoy no vamos a firmar ninguna moción sobre el tema del Valèncía porque es un tema jurídicamente complicado y urbanísticamente muy difícil. Nosotros le dimos un informe al PP muy fundado en derecho con las razones por las que el señor Peter Lim no debería tener ningún derecho urbanístico el 3 de agosto", ha relatado Badenas.

Auditoría pendiente

Sobre la principal discrepancia, el portavoz de Vox ha dicho: "Nosotros aprobamos una moción conjunta para realizar una auditoría sobre el coste de las obras del Nuevo Mestalla, porque lleva parada varios lustros. Por tanto, pedimos que ese acuerdo se cumpla". Badenas afirma que sigue hablando con el PP y recuerda a todos los demás partidos que los únicos que no han cambiado de posición ha sido Vox. "En los años anteriores no se hizo nada", recuerda Badenas, que asegura que tanto los socialistas como Compromís actuaron en connivencia con la Generalitat Valenciana, "que cuando tuvo la oportunidad de caducar la ATE no lo hizo y devolvió el caso al Ayuntamiento de València". "Para llegar a este punto ha habido muchos colaboradores necesarios", asegura.

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha asegurado a través de las redes sociales que siguen trabajando "para que el club cumpla con la ciudad y defender el valencianismo". "La alcaldesa ha dejado claro que el mundial no va a condicionar la posición del ayuntamiento".

A este respecto, es decir, sobre la posibilidad de que València quede fuera del mundial, Badenas asegura desconocer esa cuestión, no sabe si ha habido reuniones con la FIFA y, en todo caso, recuerda que la FIFA es una entidad privada y que el acuerdo será privado.

