Tenso arranque del pleno municipal: camisetas contra la homofobia y polémica con los fotoperiodistas

El pleno del Ayuntamiento de València que se celebra en estos momentos ha arrancado con mucha tensión. La oposición ha colocado las banderas LGTBi en sus escaños, además todos los concejales de Compromís han lucido camisetas con el lema "Vos traurem els colors" con un lema a favor del colectivo LGTBi y en contra la supuesta homofobia de PP y Vox. También, los socialistas han lucido camisetas con lemas contra la homofobia, Borja Sanjuán viste una con un lema muy explícito: "La homosexualidad no es una enfermedad, la homofobia sí". La concejala socialista Maite Ibáñez y la regidora Nuria Llopis también han lucidos otra "samarreta" con mensaje por la diversidad sexual: Blancanieves se besa con Cenicienta. Y María Pérez, regidora socialista, portaba otra camiseta blanca con la palabra LOVE, en múltiples colores.

Polémica por los fotoperiodistas

Pero no solo la polémica por la defensa de los derechos LGTBi ha estado presente en el hemiciclo. También ha habido un tenso enfrentamiento entre la alcaldesa de València María José Catalá y el coportavoz socialista Borja Sanjuán. Este último le ha afeado a la alcaldesa que no haya dejado a los fotoperiodistas bajar al salón del hemiciclo para hacer fotos de primer plano de los concejales ni tampoco las banderas LGTBi que han colocado Compromís y PSPV en sus bancadas. Los fotógrafos de prensa se han quejado y Borja Sanjuán se ha hecho eco de su queja. Pero Catalá le ha negado que habitualmente los compañeros fotógrafos puedan bajar al pleno y hacer estas fotos más directas. Sanjuán le ha afeado el hecho y lo ha vinculado con que a Catalá le molesta que hoy "el pleno está más bonito que nunca". Esto lo decía, el regidor socialista, porque han colocado estas enseñas pese a que Juan Manuel Badenas, líder de Vox, no quería.

Momento en que Borja Sanjuán critica que los fotoperiodistas no hayan podido trabajar junto a los escaños. / M.A.Montesinos

Protesta de funcionarios

Y mientras tanto en la puerta del edificio consistorial, se han concentrado trabajadores y representantes de cuatro centrales sindicales -CCOO, UGT, CSIF y Spplb- para reclamar ya que se cumplan los acuerdos entre el Ayuntamiento de València y los sindicatos para convertir en fijos y dar seguridad laboral y jurídica a las decenas de trabajadores municipales que trabajan en el consistorio. Los manifestantes exigen que se cumpla la sentencia de Europa que obliga a hacer funcionarios a los interinos de las administraciones locales.

Concentración de trabajadores municipales ante el ayuntamiento. / M.A.Montesinos

