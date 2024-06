El concejal de Vox Juanma Badenas presenta una denuncia por "amenazas" ante la Policía Nacional

El concejal de Vox y segundo teniente de Alcalde del Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido "amenazas e insultos" en su propio domicilio, tal como ha anunciado a través de su perfil en la red social X (antes Twitter), una situación que supone el cruce de una línea "que no debo tolerar".

El edil ha explicado que las amenazas se han producido durante esta misma mañana de sábado y ha acudido ante una comisaría de policía para interponer una denuncia para defender "mis principios, valores y la palabra dada".

Polémicas de Badenas

No es la primera vez que el representante de Vox está en el centro de la polémica. El último hace apenas 24 horas cuando Badenas protagonizó uno de los momentos más tensos del pleno del consistorio municipal cuando al verbalizar su postura ante las acusaciones de homofobia contra la alcaldesa de València, María José Catalá, tildó de "fiesta globalista" el Día del Orgullo y lanzó mensajes contra el derecho al matrimonio homosexual defendiendo lo que calificó como "las uniones naturales" o "las familias naturales".

Otra de sus declaraciones que acapararon titulares fue cuando aseguró que ser nazi "no es un delito". Esta afirmación la realizó el pasado mes de noviembre ante los micrófonos de un medio de comunicación cuando añadió que "el pensamiento no delinque". "Ser nazi no es un delito, no lo sería nunca, pero se debe dejar el derecho a la libertad ideológica", ha indicado Badenas en una entrevista este jueves en PlazaRadio.