Catalá pide una reunión personal con el ministro Puente tras el "chasco" con el túnel de Serrería

La alcaldesa, Mª José Catalá, ha asistido hoy al Consejo de Administración del Puerto donde se ha seleccionado la empresa que gestionará el millar de amarres de la Marina de València. Tras la reunión, la alcaldesa ha avanzado que solicitirá una "reunión personal" con el ministro de Transportes, Oscar Puente, tras el fracaso de la esperada reunión de la semana pasada con la secretaria de Estado de Transporte Terrestre, Marta Serrano, y el concejal de Grandes Proyectos, José María Olano, sobre la prolongación del túnel ferroviario de Serrería.

La alcaldesa ha calificado de "chasco" la reunión de la semana pasada del túnel de Serrería en la que el Estado planteó como solución la construcción de una especie de cajón ferroviario para salvar las vías. Para Catalá "la solución de las pasarales no es aceptable ni para el ayuntamiento ni para los vecinos, porque mantiene la cicatriz ferroviaria". "Aunque para la secretaria Transportes no sea prioritario soterrar las vías para los vecinos si lo es", ha dicho la alcaldesa, quien ha anunciado que va a pedir una "reunión personal" con el ministro de Transportes, Oscar Puente, que "en marzo me dijo que la prolongación del túnel era viable".

El ministerio, que hace unos meses tendía la mano al ayuntamiento, gobernado por PP y Vox, para sentarse a negociar un convenio de financiación para la prolongación del soterramiento del cinturón ferroviario del Marítimo, plantea ahora un sistema de cubrición de las vías que el ayuntamiento rechaza porque supondía mantener la barrera ferroviaria entre barrios de la ciudad. Además, implica tener un gran montículo en medio del jardín del Turia”, explicó Olano tras la reunión.

La propuesta del ministerio supone recuperar la solución provisional que el urbanista que ha diseñado el PAI del Grao, José María Tomás, planteó como solución provisional para desbloquear el desarrollo urbanístico entretanto se llega a una cuerdo para prolongar el túnel ferroviario.

Vuelta al cajón ferroviario

El Ministerio de Transportes planteó ya en 2017 un estudio de alternativas para la prolongación del túnel ferroviario en la que había tres alternativas. La primera, con nueve millones de euros de coste, que suponía de facto no hacer el soterramiento y pasaba por construir dos grandes puentes que cruzarían por encima de las vías desde la avenida de Francia y la Alameda hasta los sectores del Grao y Moreras.

La segunda alternativa, de 78 millones de euros, pasa por soterrar las vías desde la avenida de Francia hasta la avenida de las Moreras, por debajo del viejo cauce del río. De esta manera, se salvaría la avenida de Francia, la Alameda y el cauce del Túria, pasando así por debajo del PAI de Moreras. Las vías saldrían, como hasta ahora, en la huerta de Rovella.

Finalmente, la tercera alternativa, la más cara, con un coste de 128 millones de euros, supone un túnel más largo soterrando las vías desde la avenida de Francia hasta la autopista de El Saler (CV-500), saliendo en este punto en superficie.