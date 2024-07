La Zona de Bajas Emisiones no afectará al Grao, Cabanyal, Malva-rosa y Natzaret

Las asociaciones advierten de que la medida penaliza a las rentas bajas

Las asociaciones agrupadas en la plataforma Valencia per l’aire han criticado que la ordenanza diseñada por el ayuntamiento penaliza a las rentas bajas, dado que son las familias con menos recursos las que suelen presentar dificultades a la hora de cambiar su medio de transporte privado. Si hay 16.000 coches y motos de más de 22 años circulando actualmente en València, muchos de ellos corresponderán a personas con salarios ajustados. En este sentido, las mismas fuentes recuerdan que el TSJ tumbó la ordenanza de Barcelona al considerar que esta incidía «especialmente en los titulares con menor capacidad económica para renovar su vehículo». Y también afeó el tribunal la presión sobre los vehículos profesionales. En el caso de València los coches asociados a una actividad económica están exentos de cumplir la norma, mientras que el ayuntamiento proporciona 48 pases anuales y un título gratuito de la EMT a aquellos conductores que estén en fase de renovar su coche, con lo que no habría riesgo de acabar como Barcelona. Pero en Valencia per l’aire lo consideran insuficiente, y reclaman una formulación alternativa e inclusiva: «Nosotros proponemos un pago por uso. Tengas el coche que tengas, en función de los accesos y los kilómetros que hagas en la ciudad, pagas. En 25 ciudades de Europa ya está funcionando y se consigue una reducción de entre el 20 y 25% del vehículo. Una persona que tiene un coche híbrido y lo utiliza cada día para ir a trabajar contamina infinitamente más que una persona que tiene el coche para un uso ocasional. Y el que no ha cambiado su coche en 27 años es porque no ha podido», resumen en la plataforma de Valencia per l’aire.