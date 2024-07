Los Gay Games València 2026 echan a andar con ausencia de los colectivos LGTBI+

El comité organizador de los Gay Games, los juegos olímpicos de la diversidad que acogerá València en 2026, se ha reunido hoy por primera vez con mar de fondo por el portazo de los colectivos LGTBI+, aglutinados en la Fundación València Diversitat, a formar parte del citado órgano, en el que incialmente iban a tener un papel de liderazgo. Tambien con la polémica por las declaraciones de la alcaldesa, Mª José Catalá, sobre la negativa de colgar la bandera arcoiris en el balcón del ayuntamiento.

El comité, recompuesto por el nuevo gobierno del PP y Vox, estaba formado por seis vocalías correspondientes a la Generalitat, Diputación, Club Esportiu LGTB + Samarucs València, la Fundación Diversitat, la Fundación Deportiva Municipal y Fundación Visit València. Sin embargo, las entidades LGTBI+, incluida el Club Samaruc, finalmente no formarán parte del mismo. De hecho ninguna de ellas ha asistido hoy la reunión de constitución.

Carta de renuncia y recurso

El comité organizador impulsado por el nuevo gobierno en noviembre pasado es una estructura distinta a la acordada con el anterior gobierno municipal de Compromís y PSPV, que desde un principio fue rechazada por los colectivos LGTBI+. A pesar de los intentos del nuevo gobierno de que los colectivos siguieran en el comité finalmente estos se han desmarcado.

De hecho la Fundación Diversitat, bajo cuyo paraguas están Lambda, Avegal y Dracs, asegura que prensentó en abril su renuncia formal a pertenecer a dicho comité, según explica su secretario de la citada fundación, Jorge García Pascual. Aducen que se les asignaban dos del total de ocho votos en el comité, mediante las vocalías a la Fundación València Diversitat y del Club Esportiu LGTBI+Samarucs Valencia, lo que "en la práctica supone dejar la toma de cualquier decisión en manos de la administración", señalaron los colectivos LGTBI en un comunicado.

El ayuntamiento por su parte asegura que de momento solo ha recibido la carta de renuncia de Samaruc pero no la de la Fundación Diversitat, que, explican, lo que ha presentado es un recurso contra el acuerdo de la junta de gobierno de aprobación de la composición del nuevo comité organizador. Recurso, en el que según el consistorio no se plantea la renuncia sino el rechazo únicamente a la capitalización del evento por parte de las administraciones, que todavía no se ha resuelto. Técnicamente, apuntan fuentes municipales, Diversitat seguiría formando parte del comité, aunque sus responsables aseguran que no formarán parte del mismo y aseguran sentirse "engañados" por el nuevo gobierno, al que acusan de afán de protagonismo. "Todo por el colectivo LGTBI pero sin el colectivo LGTBI", apuntan

Control económico e institucional

La Fundación Deportiva Municipal asume ahora la gestión de los Gay Games 2026 en València, evento al que la Federación Internacional de los Gay Games ha reiterado su apoyo. El gobierno de Catalá justifica la decisión de asumir el mando de los juegos porque el control último del evento debe ser institucional dada la responsabilidad económica y de gestión que conlleva el evento. Un enfoque distinto al del anterior equipo de Gobierno que contemplaba transferir la organización a los distintos colectivos implicados en el evento y para ello se constituyó la Fundación Diversitat.

Las administraciones se quedan solas

El comité está compuesto por la presidencia y vicepresidencia, que corresponden al Ayuntamiento; un representante de la Generalitat; otro de la Diputación de València; un miembro de la Fundación Deportiva Municipal y un representante de Visit Valencia. La concejala de Deportes, Rocío Gil, ejercerá como presidenta del Comité y el concejal de Cultura, José Luis Moreno, como vicepresidente.

En su primera reunión, el comité ha ratificado el Bid Book (libro de la candidatura), poniendo en valor las aportaciones que llevaron a la elección de València como sede. Esta reunión ha servido como primera toma de contacto para delimitar las áreas de trabajo, así como las funciones, de cada una de las partes integrantes de cara a los próximos juegos. En concreto, desde el Ayuntamiento de València se colaborará en la organización de los Gay Games a través de las concejalías de Turismo, Deportes y Cultura.

Con esta primera sesión del Comité Organizador, desde el Ayuntamiento de València se sigue impulsando la celebración de los juegos que tendrán Valencia como sede en 2026, informan fuentes municipales. Otra muestra de ello es que, en el marco de la celebración del Orgullo, la Fundación Deportiva Municipal celebró una sesión divulgativa sobre los juegos para el tejido asociativo deportivo de la ciudad. El encuentro, al que asistieron representantes de federaciones autonómicas y clubes deportivos de la ciudad, fue conducido por miembros de la Federación Internacional de Gay Games, la Fundación Deportiva Municipal y Visit Valencia.

