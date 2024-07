El ayuntamiento justifica los cambios en la supermanzana de la Petxina tras el requerimiento del Gobierno

Los técnicos del Ayuntamiento de València han contestado el requerimiento del Ministerio de Trasportes sobre la supermanzana de la Petxina y en las conclusiones destacan que "el estado actual de la actuación cumple lo solicitado y concedido por ello no hay infracción". Según los técnicos municipales, los cambios introducidos en la supermanzana "cumplen los objetivos generales y específicos de las Bases y Convocatoria, la Resolución de Concesión y las modificaciones de los mismos realizadas por el Ministerio de Transportes".

Asimismo concluye que "las actuaciones realizadas por esta administración municipal tras el acta de recepción de la obra atienden a ajustes técnicos de la fase de puesta en marcha y que se enmarcan en el deber de mantener la subactuación operativa".

No procede modificación

Además se le recuerda al Ministerio que "no habiéndose alterado los términos y condiciones de los solicitado y concedido no procede comunicación inmediata o solicitud de modificación" añadiendo que “se han cumplido las obligaciones de sometimiento a control y supervisión y la de informe periódico. Los ajustes técnicos constan en el quinto informe semestral”.

Otra de las conclusiones dadas al ministerio es que el plazo de la actuación finaliza el 31 de diciembre de 2024 "por lo que nos encontramos en forma y plazo, de cualquier debate en relación a los parámetros ejecutados, ya que la actuación no se encuentra finalizada”.

Por último se ha contestado al Ministerio que su requerimiento "supone una afrenta al racional debate administrativo, iniciando una primera actuación subsanatoria, derivada a la lógica labor de control administrativo, pero continuando con una manifestación del reintegro económico de la ayuda concedida, sin audiencia previa instructora ni derecho a la contradicción alegatoria que sustente tal pretensión, por lo que formalmente queda viciada de defectos de anulabilidad "

Informes técnicos Urbanismo y Movilidad

En la respuesta al Ministerio se han anexado los informes técnicos de las áreas de Urbanismo y Movilidad del Ayuntamiento sobre los ajustes realizados en la supermanzana de La Petxina tras su puesta en funcionamiento y tras recibir el pasado 8 de mayo el informe del Plan de recuperación de espacio público en los distritos Extramurs y Eixample en los que se detecta, deficiencias y debilidades en el uso del espacio y, por tanto, "se han hecho unos ajustes técnicos con nueva señalización implementada y el aumento del número de los hitos delimitadores, los cuales vienen a reforzar la seguridad del espacio recuperado para el peatón"- Además se han tenido en cuenta las numerosas quejas presentadas por los vecinos de la zona.

Como concluye el informe de los técnicos del área de Urbanismo, "los ajustes técnicos no representan un incumplimiento o modificación esencial del objeto de la actuación ni un incumplimiento de los hitos y objetivos del Programa Zona de Bajas Emisiones de 2021 no se ha modificado el alcance previsto en la solicitud de la subvención, ni de los trabajos esenciales, que no era otro que recuperar para el peatón un espacio público que antes estaba destinado al vehículo, y ello se sigue cumpliendo en grado máximo, mejorar la calidad climática al existir una disminución de las emisiones de CO2 al existir una disminución drástica de la circulación de vehículos".

En respuesta al Ministerio, el informe señala en sus conclusiones que las actuaciones posteriores se han ejecutado para mejorar el proyecto original después de 15 de meses de puesta en servicio tras detectarse insuficiencias en la señalización y de protección de espacios peatonales definidos en el Proyecto original, “por lo que cabe calificar de mejora sustancial esta actuación posterior”.

Creación de plazas de aparcamiento que no restan espacio peatonal

Desde la creación de la supermanzana de la Petxina se han recibido en la Ayuntamiento numerosas quejas y sugerencias por parte de los vecinos sobre la zona que han llevado al Ayuntamiento a adoptar una serie de medidas que no merman el espacio peatonal y que suponen la creación de 10 plazas de estacionamiento de motocicleta, 6 de turismo (reversibles) y el cambio de uso de 12 de las 24 plazas de carga y descarga, así como la creación de una nueva plaza para personas de movilidad reducida entre estas 12 plazas reconvertidas. Por tanto, no se ha restado espacio peatonal para crear estas nuevas zonas de estacionamiento para residentes.

El informe remitido al Ministerio recuerda que el proyecto de la Supermanzana supuso la supresión de 256 plazas de aparcamiento libre lo que ha complicado el estacionamiento de los vecinos en la zona, por lo que se han creado seis plazas de estacionamiento de carácter temporal en los espacios destinados a terraza de bar ya que hoy en día no existen peticiones sobre estos espacios. El ayuntamiento entiende que la pérdida de espacio peatonal se debe considerar nula.

Otras actuaciones realizadas

El ayuntamiento también informa de las diferentes actuaciones realizadas por diversos servicios municipales en la supermanzana. Cita al Servicio de Obras y Mantenimiento de Infraestructura que ha reforzado en número de hitos de hormigón porque los 63 iniciales son insuficientes, por lo que se han colocado 50 nuevos hitos de hormigón "para reforzar la separación de espacios y evitar de esta forma que existan huecos donde los vehículos puedan aparcar e invadir el espacio peatonal nuevo".

Por parte de Movilidad Sostenible se ha realizado un análisis de la señalización y se ha implementado un plan de mejora para mejorar y reforzar la señalización existente, bien con pintura o con señalización vertical, debido a las múltiples quejas que se han recibido sobre la señalización viaria, al ser novedosa y poder resultar confusa para ciertos usuarios.

Este plan ha consistido principalmente en instalar en los accesos a la supermanzana dos carteles que incluyen las señales reglamentarias de zona residencial y de velocidad máxima permitida a 10 kilómetros y el texto de "prioridad peatonal".

En las zonas de acercamiento y maniobra para vehículos de emergencia existentes en los espacios peatonales, se han instalado elementos de balizamiento franqueables por los vehículos de Bomberos que aseguren que este espacio no sea ocupado por vehículos privados mal estacionados.

Además, se ha pintado con señalética homologada los accesos a los vados; las zonas de carga y descarga y se ha adaptado el pictograma de las reservas de estacionamiento para personas con discapacidad, pintándolo sobre fondo azul. El objetivo de estas medidas es "reforzar, mediante señalización horizontal, cuáles son los usos previstos en cada espacio y disuadir del estacionamiento indebido a los vehículos".

Asimismo, se ha señalizado la zona de "kids and go" de 25 metros de longitud en la calle Literato Gabriel Miró, fuera de la supermanzana, en su proximidad a la calle Palleter, para intentar evitar que los vehículos accedan a la Supermanzana para el transporte de escolares.

En la intersección de la calle Palleter con Calixto III el Proyecto generó un espacio peatonal pero múltiples usuarios de bicicletas y vehículos de movilidad personal lo atravesaban sin bajar de los vehículos en lugar de bordearlo, lo que, ha generado múltiples quejas, por lo que para guiarlos se han instalado 4 carteles direccionales que encauzan el movimiento de estos vehículos, así como el de los de emergencias, por el lateral de la zona peatonal. Por último, el informe recuerda al Ministerio que en la calle Padre Rico no se ha realizado ninguna transformación desde la finalización de las Obras.