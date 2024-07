Los propietarios de viviendas turísticas en València preparan una demanda colectiva contra la moratoria

Los propietarios de viviendas de uso turístico en València preparan una demanda colectiva contra la moratoria para los apartamentos aprobada por el ayuntamiento en mayo de este mismo año. Para ello, la patronal Aptur CV —constituida en 2020 con la adhesión de las dos principales asociaciones autonómicas de viviendas turísticas Aptur y Viutur— ha habilitado en su página web una solicitud de adhesión. Hasta la fecha se han unido a la iniciativa 486 afectados por la moratoria, pero la campaña continúa abierta y los promotores confían en recoger más apoyos.

El rechazo de la patronal a una de las medidas estrella de Catalá en su primer año de legislatura ha sido firme desde el mismo día del anuncio. Aptur CV y su delegación en València —Viutur— se personaron en el procedimiento de la moratoria, pero el Ayuntamiento de València no les ha facilitado ningún tipo de información, de forma que las asociaciones han aprobado por unanimidad en una junta extraordinaria celebrada la semana pasada presentar recurso contencioso administrativo «en aras de la defensa del interés general de su sector de actividad». Dicho contencioso se apoyará en tres motivos: la falta de igualdad de trato respecto a otros operadores del sector, la discrecionalidad y el hecho de « no considerar ajustada a derecho la medida tomada por el ayuntamiento basándose en datos que no son correcto».

Esta decisión fue aprobada por unanimidad en la asamblea de Aptur CV, que representa a 26.500 viviendas turísticas en toda la Comunitat Valenciana. El recurso contencioso administrativo se presentará esta semana, y una vez se admita a trámite y se tenga acceso al expediente, la patronal formalizará la demanda colectiva.

Será entonces cuando los propietarios de las viviendas afectadas por la moratoria concreten la estrategia en los juzgados con el fin último de tumbar la restricción a los apartamentos, prevista durante el plazo máximo de un año. Cabe recordar que el gobierno municipal aprobó la moratoria —con el apoyo unánime de la oposición— tras recibir una avalancha de peticiones de licencia y en medio de un clamor social. La Federación de Asociaciones Vecinales llevaba meses liderando esta demanda fuera del cauce institucional, recogiendo el malestar de una ciudadanía que ve cómo proliferan los bajos turísticos casi en cada calle de València.

Datos dispares

Sin embargo, los datos que maneja Aptur CV y por los que consideran injustificada la medida indican que las viviendas de uso turístico en València representan el 1,63% sobre el total del parque de vivienda de la ciudad, lejos del 8,78 de viviendas vacías. En cuanto al uso de estos alojamientos, el estudio basado en cifras del INE y la empresa inAtlas señala que solo un 11% de turistas elige las VUTs frente al 47% que se decanta por los hoteles. Y en lo relativo a la tasa de crecimiento, Aptur CV defiende que las VIUs han caído en 1,88% durante los últimos cuatro años.

Describen un negocio reducido con tendencia decreciente, pero el ayuntamiento explicó a finales de mayo que hasta entonces se habían presentado 733 solicitudes de licencias, el doble de las de todo 2023. Y basta dar un paseo por cualquier barrio de la ciudad para observar cómo ha cambiado su fisonomía con bajos que desentonan de las fincas. La preocupación es transversal a todo el país y el Ministerio de Vivienda prepara un cambio normativo para permitir a los vecinos que pongan coto a los pisos turísticos en sus edificios. Hay un pulso por el relato que hasta hace pocos meses era social, ahora es legal y pronto podría ser judicial.

Suscríbete para seguir leyendo