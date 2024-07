Varias decenas de personas de colectivos por la vivienda se han reunido en la Plaza del Mercat, junto a la Lonja de la Seda, para protestar contra la presión turística del centro y "reapropiarse de un espacio típicamente negado a los vecinos". Tal como se puede observar en el vídeo que ha subido la plataforma Entrebarris a sus redes, los activistas han portado sillas y pañuelos para hacer picnic en el suelo y tomar uno de los lugares más visitados de València. La convocatoria se había movido ha través de Telegram y Whatsapp –pero no en redes sociales para no llamar demasiado la atención– con un mensaje que llamaba a "okupar" un espacio turístico de la ciudad como han hecho en la playa d’Es Caló des Moro, en Mallorca. Además de la reinvindicación por la vía gastronómica, los colectivos reunidos junto a la lonja han colgado una pancarta frente en 'les covetes' del Mecat que dice "Tourism kick out us", es decir, "el turismo nos expulsa".