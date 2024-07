San Cristóbal saca a la calle cientos de camiones a golpe de claxon festivo

Por ruidosa y, sobre todo, porque no te la esperas. Las calles de València se han visto sorprendidas por la invasión, literal, de una multitud ruidosa. Se llaman Globetrotter, vCD Logística, El Chupao, Chema Ballester, Casanova, Felix, Micaela, Pernales, Nacho y Pau, Nicolas Andrei. Y también se llaman Renault, Iveco, Mercedes o Scania. De la sorpresa y de hacerles fotos se pasa, en algún momento, a los gestos de desagrado. Del “qué pesados”. Pero están en su fiesta grande y, en esta ocasión, las calles son suyas por un rato.

Son los transportistas, que durante la mañana de sábado han hecho la caravana más especial del año. Cerca de 350 camiones -sus cabinas- y algunas camionetas se organizaron en comitiva haciendo sonar los cláxones sin parar. Algunos de los vehículos tienen incluso un programa para hacer música con la bocina. Y delante de ellos, el causante de todo: un señor barbudo con un niño a cuestas. San Cristóbal. El santo patrón de aquellos que pasan la vida en la carretera para que los productos de primera necesidad estén a disposición del mundo entero, a base de recorrer las carreteras con los horarios más intempestivos. Tiene que celebrarse el sábado porque es el único momento de cierta vidilla. Entre semana están trabajando y los domingos ya es día de ir pensando en cargar y salir de noche. Y los protagonistas son los de la relación de nombres anterior: empresas de logística y apodos de sus conductores, sobre marcas especializadas en vehículos pesados. Algunas de ellas, impolutas, sacadas del concesionario para lucir perfectas. Banderolas de colores y banderas de España acompañan al concierto de percusión.

Eduardo Ripoll

La comitiva salió de la sede de la Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística y pasó por el Ayuntamiento, donde fu recibido por los dos concejales titulares de la cuestión: el de Movilidad, Jesús Carbonell, y la de Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, quienes les hicieron el correspondiente “rendezvous” antes de continuar en dirección a la salida de la ciudad, pasando por la Policía Local. Por allí se unió una cantidad mayor de camiones para, ya juntos, enfilar de vuelta a la ciudad, cortarla a cuchillo y claxon y llegar al Tinglado del Puerto, donde los vehículos fueron bendecidos a la invocación del santo patrón.

“Sí. Es verdad que en más de una ocasión me ha llamado algún amigo que no sabía de qué iba esto y me pregunta: “¿Qué estáis reivindicando ahora?”. Pero no, hoy es más un día de alegría. Llevamos varios años consiguiendo que cada vez más los conductores y sus familias estén juntas. Tenemos tiempo durante el año para transmitir nuestros problemas”. Aún así, la rogativa al santo, o a las autoridades es “Que no nos ayuden mucho, pero que nos dejen trabajar”. Hace apenas unos días alertaban del aumento de costes y la reducción de beneficios.

Y mientras, la caravana proseguía su camino. “Ya veis que está muy bien organizado. Y la cabalgata lo hacemos en apenas dos horas. Molestamos lo menos posible y el que nos ve, creo que lo disfruta”.