El servicio de atención a los suicidios pide más recursos de salud mental

Los 13 centros municipales de Servicios Sociales atendieron a 75.004 personas durante el año 2023. Es un dato del fondo documental del Observatorio Social, que arroja otro más estremecedor: en 2023 se registraron casi 2.000 intervenciones humanitarias en València para evitar suicidios.

La cifra tiene su contexto, y nadie mejor que Elena Navarro, psicóloga del Servicio de Atención a Urgencias Sociales y Colaboración en Emergencias (Saus) para hablar de él. Antes un comentario: «Durante mucho tiempo se ha pensado que era mejor no hablar de suicidio por el efecto llamada, pero nosotras como equipo consideramos –y la literatura académica actual así lo avala– que es justo todo lo contrario. Hay que darle visibilidad no morbosa para que las personas vean que no están solas y existen lugares a donde pueden acudir».

Aclarado esto, la psicóloga explica que el servicio Saus interviene justo en el instante en que la tentativa se está produciendo. Lo más frecuente es acudir al domicilio alertados por un familiar, un vecino o la propia persona afectada. También hay casos menos habituales donde el riesgo está al aire y el Saus participa de la negociación.

«Nosotros somos un equipo interdisciplinar, siempre vamos psicólogo y trabajador social. Lo primero es coordinarnos con bomberos y policía. De ellos obtenemos la información. A partir de ahí nos situamos en el espacio y detectamos en qué situación se encuentra la persona, si está para ir al hospital o no», relata Navarro. «También es importante encontrar un sitio íntimo, porque en estas situaciones siempre hay muchísima gente», cuenta. «Entonces hablamos y la persona te empieza a contar sus motivos: la palabra por sí misma es terapéutica».

Navarro cuenta que su equipo ha detectado un perfil predominante entre los jóvenes de menos de 25 años como consecuencia de su interpretación radical de las emociones y también entre los mayores de 65 por dejar de encontrar alicientes a la vida. Además, en los últimos años ha habido muchos casos de chavales de 12,13 y 14 años, tentativas y consumados. En cuanto al malestar más común, identifica la soledad enquistada como principal

«En el Saus estamos viviendo y sintiendo que el aumento de la incidencia en los dos últimos años ha sido escandaloso. En general la incidencia de patología mental ha aumentado desde la pandemia. La población está en un estado emocional deprimido porque vivimos de forma muy aislada. Cuando intervienen es una de las primeras cosas que manifiestan, la desesperanza y la sensación de no formar parte de la sociedad», explica la psicóloga del servicio de emergencias. «Estamos más solos que nunca».

Pero el problema no solo tiene un cariz sociológico. También hay una falta importante de recursos públicos en la estrategia para atajar un problema que no deja de crecer. «Después de ese momento de intervención en crisis me pregunto qué pasa después, y la respuesta es que la sanidad pública a nivel de salud mental cojea bastante», resume Navarro. Según el protocolo de Sanidad, aunque los psicólogos del Saus están en un domicilio atendiendo, en el momento que llegan los sanitarios siempre derivan al hospital para que la persona sea vista por un psiquiatra.

"El hospital es otro mundo"

«Nosotros las acompañamos muchas veces porque ya hemos vinculado y la persona te pide que vayas. Una vez llegan al hospital entran en otro mundo. Se desconoce lo que ha ocurrido con esa persona», relata la trabajadora del Saus. «Luego se le da una cita dentro de las siguientes 72 horas en Salud Mental de su zona y a partir de ahí a saber, porque son citas muy espaciadas y no se puede hacer una intervención real. Ese es el gran problema de la salud mental pública en este país. No se llega».

Sobre el tipo de pensamiento que las personas atendidas pueden trabajar, antes de llegar al punto más crítico, en el Saus procuran que estas personas encuentren motivos para la vida. «También les hacemos ver que querer morir es una forma de querer escapar del sufrimiento, no de la vida. Ahondamos mucho en esta idea y buscamos que la persona nos cuente cómo es su día a día y qué red tiene para encontrar algunos reforzadores y levantar su estado de ánimo, porque se trata de una desesperanza fuerte», explica la psicóloga, que además rescata la proyección de un futuro como indicador óptimo sobre el que insistir.

Suscríbete para seguir leyendo