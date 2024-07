El ayuntamiento agotará las vías judiciales para recuperar los 4 millones estafados a la EMT

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado que el ayuntamiento apurará la vía penal e iniciará la vía civil para recuperar los cuatro millones de euros estafados a la Empresa Municipal de Transportes (EMT). La alcaldesa asegura que el consistorio está siguiendo el proceso judicial pertinente y que el objetivo final es hacer valer la responsabilidad civil subsidiaria del banco con el que trabajaba la EMT, que tendría que ser, en última instancia, el que reponga el dinero.

Entrevista con Celia Zafra

Catalá se ha pronunciado en estos términos después de que Levante-EMV publicara una entrevista con la funcionaria engañada, Celia Zafra, en la que se quejaba de que todas las responsabilidades de este caso hubieran caído sobre ella y no se estuviera haciendo nada por recuperar ese dinero. A día de hoy, Celia Zafra, víctima del conocido timo del CEO, tiene sobre sus espaldas una sentencia condenatoria del Tribual de Cuentas que le tiene embargados todos sus bienes y que está pendiente de un recurso ante el Tribunal Supremo amparado en el voto de calidad de uno de los magistrados de la primera sentencia.

Celia Zafra durante su entrevista para Levante-EMV. / Loyola Pérez de Villegas

En paralelo, la funcionaria de la EMT tiene abierta una investigación penal por estos hechos, investigación que recientemente ha sido prorrogada por el juzgado hasta finales de año.

La respuesta municipal

Precisamente a este último procedimiento judicial se ha referido la alcaldesa de València, que ha querido marcar los tiempos y las intenciones del Ayuntamiento de València. "Nos encontramos en un procedimiento penal y ese procedimiento penal tiene también un responsable civil subsidiario, que es el banco. Mientras esté abierto el procedimiento penal no podemos abrir un procedimiento civil por una razón jurídica que es la prejudicialidad. Entonces, cuando termine el procedimiento penal, en el que ya hay, insisto, un responsable civil subsidiario que es el banco, podríamos entablar una acción civil contra esta entidad financiera para recuperar ese dinero", ha explicado María José Catalá, que ha insistido en que "mientras no termine ese proceso penal, para el que yo pido diligencia y rapidez, no podemos entablar esa acción civil".

En la entrevista de Levante-EMV, Celia Zafra incidía mucho en la actitud del Ayuntamiento de València para recuperar el dinero y ponía también en el punto de mira al banco como responsable último de reponer el dinero. A día de hoy todas las responsabilidades económicas han caído sobre ella con un embargo de bienes. Con sus declaraciones, Catalá deja abierta la puerta precisamente a esa vía.