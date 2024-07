Barrera dice que los Gay Games “discriminan” como unas olimpiadas de “calvos o de bajitos”

Celebrar unos "juegos olímpicos" solo para el colectivo gay es “discriminatorio”, tanto como sería hacer “unos juegos solo para calvos o unos juegos solo para bajitos”. Así lo ha asegurado esta mañana el vicepresdente del Consell, Vicente Barrera, al ser preguntado por las movilizaciones de este pasado fin de semana en defensa de los derechos del colectivo LGTBi+.

El máximo representante de Vox en el gobierno de la Generalitat ha hecho referencia a los Gay Games, que se van a celebrar en València en 2026 -sin el apoyo de los colectivos LGTBi+- como “ejemplo” de “discriminación” ya que, a su juicio, se excluye a sus participantes de la “generalidad”.

“Que haya unos juegos olímpicos gais me parece un disparate porque sería como hacer unos juegos para calvos o unos juegos para bajitos. Yo entiendo que cuando hay unos juegos olímpicos deben participar personas de cuaquier condición”, ha asegurado Barrera.

El vicepresidente del Consell ha afirmado que tiene “todo el respeto del mundo a cualquier persona por su orientación sexual”, pero que a él no le gusta “la instrumentalización” que se hace de esa sexualidad y que se use “como arma arrojadiza” que perjudica al propio colectivo. “Yo creo que están completamente integrados en esta sociedad y no hay ninguna discrimación hacia ellos”, ha dicho.

Sí al encierro infantil

En una comparecencia ante la prensa tras la presentación del Circuito Valenciano de Novilleros, Barrera también ha hecho alusión a la votación que tendrá lugar esta tarde en la junta de distrito de Ciutat Vella sobre la celebración de un simulacro de encierro para menores. Una iniciativa que el propio Barrera impulsó como vecino del barrio y antes de ser miembro del Consell y que posiblemente salga adelante esta tarde con el apoyo de Vox y PP.

“Durante cuatro años en Ciutat Vella se ha impuesto la censura y el pensamiento único y se ha prohibido ejercer una cultura”, ha asegurado Barrera. “Vamos a ver si por fin, después de tanto tiempo, acaba la prohibición. Pero si no es así, tendré que seguir peleando como ciudadanos por mis derechos y por mi libertad”.

