"En el fraude de la EMT me sentí primero atacada y ahora abandonada"

En septiembre de 2019 estalló el fraude de la Empresa Municipal de Transportes de València, «un timo de libro del CEO» según explica Celia Zafra, la extrabajadora, la exjefa de administración engañada por los delincuentes que perpetraron el robo cibernético de los 4 millones. Tras la estafa, Zafra fue despedida de forma fulminante y destituido el gerente Josep Enric García. La inmediata superior de Celia, María Rayón, fue apartada del área contable pero sigue trabajando en la empresa. La jefa del departamento, Esmeralda Aparisi, salió indemne. Han pasado casi 5 años, y no se ha recuperado ni un euro. El rastro del dinero se ha perdido en paraísos fiscales de medio mundo. En esta entrevista, Celia Zafra rompe su silencio: «Por encima de mí había hasta tres superiores y apoderados de EMT, además estaban los políticos y los empleados del banco. ¿Y tengo que ser yo la única responsable de esto? ¿La única que asuma la responsabilidad de lo ocurrido?».

-¿Hasta qué punto fueron determinantes los fallos de seguridad cibernética en el fraude de los 4 millones en la EMT?

-A la EMT la avisaron tanto los auditores externos como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), de que había brechas de seguridad en su sistema informático. Y la dirección no tomó las medidas que le aconsejaban tanto auditores externos como el Incibe. Una de ellas era la formación a los empleados. Yo no recibí ningún tipo de formación, no estaba formada para detectar estas estafas, no sabía ni que existían. Esto por un lado. Por el lado del banco, en un primer momento, los empleados sospecharon que podía tratarse de una estafa. Sin embargo, no activaron las medidas que estaban en sus protocolos para evitar ese posible fraude hasta la novena transferencia cuando pidieron conformidad telefónica de uno de los apoderados .

-¿En qué consistía su trabajo en la EMT, usted firmaba documentos?

-Mi trabajo era tramitar papeles, preparar documentación. Para facilitársela a mis jefas. Yo no firmé. Yo no autoricé nada. Yo mandaba unas cartas ordenando unas transferencias firmadas por los apoderados y el banco era el que autorizaba esa transferencia. Ahora mismo me pregunto ¿ por qué el Ayuntamiento de València no ha demandado al banco por la vía civil? Porque todas las sentencias están dando la razón a los clientes estafados y obligando al banco, al que sea, a devolver el dinero. Entonces ¿por qué el ayuntamiento no trata de recuperar el dinero? Porque si ya lo hubiera hecho ya tendría desde hace años los 4 millones en la EMT.

-Por tanto, ¿usted cree que el banco falló al no activar los cortafuegos de ciberseguridad ?

-El fraude no se hubiera producido si ellos hubieran pedido conformidad telefónica a la primera transferencia. Con esa medida ya se hubiera destapado todo. De hecho, los empleados lo reconocieron así en sede judicial. ¿Entonces yo me pregunto por qué Joan Ribó, el alcalde anterior de València, ni ahora la alcaldesa María José Catalá no, han dado el paso para demandar y recuperar el dinero?. No veo ningún interés por recuperar esos 4 millones de euros por parte de los políticos, 4 millones que nos han robado a los ciudadanos de València.

-Hablando de responsabilidades, usted ha sido condenada por el Tribunal de Cuentas a pagar los 4 millones robados pese a que una magistrada de los tres jueces proponía absolverla, ¿cómo está esa causa?.

-Esta sentencia la recurrimos en el mismo tribunal. Y entonces ratificaron la sentencia. Pero hay un voto particular de una de las tres magistradas, la única de carrera, que emitió un voto particular. Este voto argumenta que si se demanda a la entidad bancaria por vía civil se podría recuperar el dinero. Y se pregunta por qué no lo han hecho, entonces nosotros tenemos la esperanza puesta en ese voto particular, en el recurso que hemos presentado ante el Tribunal Supremo. Porque aducen en el mundo jurídico que los votos particulares de hoy son las sentencias de mañana. Estamos esperando a que admitan a trámite este recurso.

-El Tribunal de Cuentas le ha embargado todas sus propiedades, ¿cómo se vive con todo embargado?

-Pues se vive, se restringe todo y se vive. No solamente se vive de los bienes, los bienes inmuebles no te no dan de comer, los tienes ahí y ya está. ¡Eh, tengo mi pensión y bueno, pues con mi pensión vivo!. Ahora bien estoy luchando, hemos presentado el recurso ante el Tribunal Supremo, y confío en la justicia porque pienso que va a salir bien y que voy a recuperar mis bienes.

-La despidieron de forma fulminante y sin indemnización ni siquiera, después de 38 años en la empresa... ¿cómo lo recuerda?

-Me despidieron sin darme la posibilidad de defenderme y sin un pliego de cargos, con una puesta en escena y con toda una artillería mediática. Ni me dieron indemnización. Esto fue duro porque una de las heridas es la económica. Pero también está la moral y la física. Porque mi marido, mis hijos y yo hemos sufrido mucho. Nosotros no somos personas públicas y de repente ver mi nombre en la prensa, mi foto en los periódicos, en la televisión, opiniones imprudentes, inoportunas, que han dolido porque además son fruto de la ignorancia, y la ignorancia da lugar a que se emitan juicios de valor que no son justos. Esa etapa me ha dejado cicatrices y ha dejado aún heridas. Pero me encuentro fuerte y quiero poner el acento en todas estas cosas.

-Respecto al fraude hay una investigación penal abierta en un juzgado de València , ¿en qué fase está?

-La instrucción ha sido prorrogada hasta diciembre, a petición del banco, la verdad después de tantas prórrogas y tan pocos frutos, te desesperas. En esa instrucción, en esa investigación, yo me pregunto por qué el juez no va por otra vía, por otro camino, porque cuando cuando algo está estancado, no me explico por qué no toman otras medidas. Si se hubiera ido por la vía civil ya se hubiera recuperado el dinero.

-Porque Celia, ¿usted quiere limpiar su buen nombre sobre todo por sus hijos ?

-Sí, quiero luchar para que mis hijos no tengan esa sensación de que su madre fue un chivo expiatorio. Y ahí se quedó la cosa. Yo quiero dejarles la la herencia de que su madre luchó por lo que era justo. Luchó por la verdad. Por eso yo me lanzo ahora a hablar con vosotros también para dar testimonio de lo que pasó y de las preguntas que me hago y para subrayar que el caso no está acabado porque los ciudadanos tienen el derecho de recuperar ese dinero. Quiero que mis hijos sepan que mis jefes, los apoderados de EMT, los políticos y el banco, también son responsables de la estafa y la única que ha asumido esa responsabilidad he sido yo.

La extrabajadora de la EMT atiende a un periodista de Levante-EMV. / Loyola Pérez de Villegas

-¿Se ha sentido desamparada por la EMT en estos casi 5 años?

-A la dirección de la EMT lo único que le interesaba era encontrar a un responsable pronto. Poner nombre y apellidos a un culpable. Y no recuperar el dinero. Era lo único. Desde el primer momento, los políticos de ese momento, el equipo de Giuseppe Grezzi, cogieron el micrófono y se dedicaron a contar el relato. Ellos eran empresa pública. Claro, estaban acostumbrados a lo público. Yo mi situación personal era complicada. Nos cayó un camión encima, a mí y mi familia. Yo no estaba preparada para para ponerme delante de un micrófono y contar lo que había pasado. Entonces ellos ocuparon todo el espacio y contaron su relato. Y yo ahora tengo que coger las riendas y tratar de pedir explicaciones y responsabilidades.

-¿Han cumplido con sus obligaciones los concejales del ayuntamiento y consejeros de la EMT?

-Los concejales del ayuntamiento no están interesados en recuperar el dinero. ¿Por qué? Han renunciado a recuperar ese dinero. ¿Dan por amortizados los 4 millones? Sobre los políticos hay algo que desconocemos. Que salgan y que lo expliquen. Eso se llama transparencia. ¿Hay algún pacto que debiéramos de conocer? ¿La alcaldesa y su equipo han heredado algún pacto con el banco?

-¿Se sintió abandonada por el anterior gobierno municipal, esto es, por Ribó y por Grezzi?

-En el caso del anterior gobierno municipal, no solo abandonada, sino atacada. A Grezzi le preguntaría por qué no quiso recuperar los 4 millones. Las declaraciones de él y de Joan Ribó eran que Celia era culpable, que es la necesaria colaboradora en el fraude... pero me pregunto por qué no quisieron recuperar el dinero.

-Y el PP y María José Catalá, cuando estaban en la oposición, hicieron una oposición feroz con la EMT pero ahora parece que están de perfil respecto al fraude, ¿no cree?

-En los plenos, y en el consejo de la EMT, el PP y María José Catalá hacía una oposición feroz a Grezzi y a Ribó, conmigo por miedo. Era su trabajo, querían esclarecer los hechos, lo ocurrido con el fraude, ... estaban en el lado opuesto al gobierno municipal de entonces y al concejal Grezzi. Ahora están en el gobierno y no hay movimiento. Luego interpreto que hubo una instrumentalización de mi persona para hacer oposición. Estoy perpleja. Parece que dan por perdido el dinero. A ninguna persona le sienta bien sentirse utilizada y yo me siento utilizada. Mi pregunta es ¿cuáles eran sus fines ? ¿Recuperar los 4 millones o hacer caer a alguien?

-La investigación interna abierta en la EMT liberó al presidente de la compañía Giuseppe Grezzi de cualquier responsabilidad, pese a que PP y Ciudadanos pidieron su dimisión varias veces, y también la del alcalde Joan Ribó. ¿Grezzi cómo presidente no tenía responsabilidades indirectas en el fraude?

-Eso es lo que lanzo. Salía en la prensa todos los días la falta de control que había en la EMT porque no había aplicado las medidas para garantizar la seguridad informática.Y el concejal es el presidente de la empresa, el que traslada a su equipo directivo lo que tiene que hacer. Al año del fraude, el grado de ciberseguridad en EMT era del 50%, cuando tenía que ser del 81%. Pero nadie entonó el mea culpa. ¿El presidente de EMT no tenía ninguna responsabilidad? Estoy segura de que sí.

La exjefa de administración está dispuesta a batallar en los tribunales. / Loyola Pérez de Villegas

