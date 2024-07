Catalá no descarta la reapertura del Sidi como hotel "sostenible"

El Ayuntamiento de València y los dueños del antiguo hotel cinco estrellas Sidi, en el corazón del Parque Natural, trabajan en la recuperación y reapertura de las instalaciones, que echaron el cierre en 2011 por la crisis, y que el nuevo gobierno no se descarta puedan reconvertirse nuevamente a hotel. Así lo ha dado a entender la alcaldesa, Mª José Catalá, durante la visita que ha realizado hoy a la urbanización de la Casbah, donde se ha llevado a cabo un proyecto de mejora de iluminación con báculos con sensores de presencia. Estamos hablando con la propiedad para "definir con ellos qué tipo de proyecto queremos en el Sidi" después de haber sido "absolutamente desartada la demolición".

"Hemos trabajado sobre nuestro concepto para enclave queremos un proyecto que case con el entorno natural en que se encuentra, que esté vincualdo a la sostenible, pero entendemos que es una propiedad privada y son ellos los que tienen que desarrollar su propio proyecto". "Estamos esperando a que nos presenten una proyecto acorde a las exigencias que hemos planteado". "Hemos mantenido negociaciones y estamos esperando".

Es un proyecto privado pero tiene que ser sostenible

Sobre la posibilidad de volver sobre el proyecto del hotel "bioclimático" sostenible e integrado en la duna protegida del Saler que los dueños del hotel presentaron en 2021 la alcaldesa no descarta nada. "No puedo definir al cien por cien el proyecto porque es un proyecto privado pero si puedo marcar criterios de sostenibilidad y criterios de preferencia". "Hay una exigencia muy alta de edificio energéticamente sostenible, que cuide el entorno y sus vertidos y al mismo tiempo ver qué nos plantean los vecinos que lo que quieren es no quieren que haya derribo, lo que quieren es actividad". "Creo que podríamos llegar a un acuerdo en una actividad que sea cien por cien sostenible".

Los dueños del hotel (Divarian y Coral Home) calculaban hace tres años que el coste de rehabilitar el hotel ascendía a 6,5 millones de euros mientras que el derribo se estimó en cuatro millones.

La concejala de Compromís, Lucía Beamud, en cuya etapa como concejala de Actividades se anuló la licencia hotelera del Sidi, que ocupa una concesión de la zona de dominio público de Costas, no ha tardado en reaccionar al anuncio de Catalá. La reapertura como hotel sostenible del Sidi El Saler "ya lo intentó la propiedad con nuestro gobierno, y les dijimos que no y ahora el PP deja la puerta abierta". "Es la historia de siempre, la de la derecha vendiendo los espacios públicos y los espacios naturales a empresas, para que unos pocos ganen mucho dinero". Beamud insiste en que el Sidi El Saler está fuera de ordenación y que no cabe ninguna nueva licencia.

Más iluminación y limpieza y sin novedades con el pirómano

La alcaldesa durante su visita al Saler y a las urbanizaciones del Parque Natural de la Devesa ha recorrido con los vecinos de la Casbah el paseo donde se ha colocado el nuevo alumbrado y posteriormente ha recorrido las zonas donde trabaja la contrata de limpieza de la Devesa acompañada del concejal de Devesa, José Gosálbez. "Además de los cañones de agua es importante mantener la Devesa limpia", ha asegurado la regidora quien ha añadido que el ayuntamiento aumentará de ocho a 40 los cañones de refresco del Parque Natural en un futuro. Sobre el proceso contra el pirómano del Saler, la alcaldesa ha señalado que no hay novedades.

