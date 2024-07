El Consejo de la Inmigración de València se reúne mañana con su futuro en el aire

El Consejo de Inmigración de la ciudad de València, en el que están representadas más de sesenta organizaciones, se reunirá mañana con la incertidumbre de saber cuándo volverá a reunirse o si volverá a hacerlo, porque desde la oposición el Partido Socialista asegura que el equipo de gobierno conformado por PP y Vox tiene la determinación de eliminarlo y estos aseguran que no es así.

La clave de la cuestión es un punto que se aprobará en el consejo de mañana para elegir a los tres miembros que les representarán en el nuevo Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, un consejo en el seno del cual se creará un grupo de trabajo en el que estarán representadas todas las organizaciones relacionadas con la inmigración. Para el Partido Socialista, esto es diluir el Consejo de la Inmigración en otro más amplio en el que acabaría perdiendo su sentido. Para el equipo de Gobierno, nada tiene que ver una cosa con otra.

La sospecha del PSPV

La concejala socialista Maite Ibáñez da por hecha la eliminación del Consejo de Inmigración y advierte de que quedarán sin voz las 70 entidades que participaban activamente en el diseño de políticas de migración de la ciudad desde 2016. Ibáñez ha criticado, además, la “estrategia de la confusión” a la que se ha lanzado el gobierno municipal con respecto a este órgano de participación que creó el anterior gobierno progresista como consecuencia del “chantaje” de Vox con el reparto de menores migrantes no acompañados.

“Mañana, desgraciadamente, celebraremos el último Consejo de la Inmigración en el Ayuntamiento de València como nos confirmó la propia concejala de Bienestar Social"

“Mañana, desgraciadamente, celebraremos el último Consejo de la Inmigración en el Ayuntamiento de València como nos confirmó la propia concejala de Bienestar Social en la última reunión que se celebró en enero. Aunque se empeñen en confundir, en el orden del día de mañana ya figura la designación de los únicos tres representantes de este consejo que participarán en el futuro macroconsejo que quiere constituir Catalá para diluir la participación tanto de las entidades migrantes como de cooperación”, ha manifestado.

La regidora socialista ha alertado de que el PP está intentando esconder que va a borrar la voz de las entidades de migración de la ciudad justo cuando sus socios ultras han extremado su discurso xenófobo y amenazan con romper los gobiernos que comparten. “María José Catalá no quiere que se sepa que es ella la que va por delante de sus socios en los discursos ultra. Porque la decisión de eliminar tanto el Consejo de la Inmigración como el de Cooperación la tomó ella mucho antes de que sus socios empezaran el chantaje nacional con los menores no acompañados. Quiere diluir y minimizar el actual pleno donde participan 70 entidades en simples grupos de trabajo”, ha afirmado.

Ya lo advirtieron en otras mociones

En este sentido, ha recordado que una de las primeras mociones que presentó el Partido Socialista al gobierno de Catalá fue para denunciar la desaparición de la Concejalía de Cooperación y Migración que trabajó intensamente de la mano de las entidades. “Y en enero comprobamos que la supresión de la Concejalía venía acompañada por los principales órganos de participación de las entidades de inmigración y de cooperación. Mañana, de hecho, viviremos el último consejo de inmigración”, ha continuado.

“Esta medida es un ataque directo a los derechos humanos, al derecho a la participación de más de 60 entidades, que invisibiliza la inmigración en nuestra ciudad y, lo más grave, que blanquea los discursos xenófobos y de odio que están realizando los socios de María José Catalá en el gobierno municipal a través de los tuits racistas de la concejala de Vox o, recientemente, atacando a los menores no acompañados que llegan a España”, ha finalizado.

Respuesta municipal: Todo es mentira

Por su parte, desde el equipo de gobierno municipal aseguran que "no se disuelve el Consejo de Inmigración como dice la izquierda". "Una vez más, una mentira de la izquierda que quiere hacer política con un tema sensible como la inmigración. Mañana se celebra un consejo ordinario con un orden del día determinado que no incluye la disolución del órgano sino la elección de los 3 miembros que formarán parte del Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales que está creando el Ayuntamiento", explican. Y en este nuevo consejo "habrá un grupo de trabajo permanente en inmigración donde estarán incluidas todas las asociaciones que forman parte del actual Consejo de Inmigración", añaden las fuentes.