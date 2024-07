València crea una red de refugios climáticos para combatir las olas de calor

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado el Observatorio del Cambio Climático, situado en la c/Doctor Lluch, número 60, que este año forma parte de la red de refugios climáticos que el ayuntamiento ha puesto en marcha dentro de una prueba piloto.

“El Ayuntamiento de Valencia tiene un protocolo de prevención para momentos de altas temperaturas y, en este sentido, hemos habilitado en una prueba piloto varios espacios públicos para que las personas, sobre todo, las más vulnerables puedan acudir en el momento en que esté decretada una alerta por ola de calor”, ha afirmado la alcaldesa quien ha recordado que en mayo la Junta Local de Gobierno municipal aprobó una moción para poner en marcha una red de espacios climáticos neutros que permitan, especialmente a la población más vulnerable, hacer frente a episodios de temperaturas extremas tanto en verano como en invierno,.

En este sentido, los primeros refugios climáticos que abrirán fuera de su horario habitual en el momento que se decrete la alerta por fuertes temperaturas son: Observatorio del Cambio Climátic C/ Doctor Lluch 60, la Oficina de Energia Ayora. C/ José María Haro Salvador 9 -11, y la Oficina de Energia Parque Oeste: Xalet Parc de l'Oest, C. d'Enguera. Además, la Oficina de Energía de Torrefiel, situada dentro del Mercado municipal, también se abrirá en los momentos de apertura de este espacio. Se trata de lugares refrigerados con zonas lúdicas donde se puede leer y los niños puedan realizar actividades.

La moción aprobada por la Junta de Gobierno Local, impulsada por los concejales de Mejora Climática, Carlos Mundina, y por la concejal de Servicios Sociales, Marta Torrado, recuerda que “las altas temperaturas causan muertes, las previsiones apuntan a que las olas de calor serán cada vez más frecuentes y prolongadas en el tiempo y la población más vulnerable es la que más sufre las consecuencias. Desde el Ayuntamiento tenemos que dar respuesta a este fenómeno”

“Este mismo verano –ha añadido la alcaldesa- ya tenemos en marcha los primeros espacios frescos a disposición de la ciudadanía, y estamos trabajando para que Valencia, en breve, disponga de un mapa completo de espacios que cubran todo el término municipal. Para eso estamos colaborando con las distintas delegaciones municipales y entidades del sector público local”

Once fuentes de agua filtrada

La Fundació València Clima i Energia, dependiente de la delegación de Mejora Climática, ya tiene muy avanzado un inventario con los equipamientos disponibles y un proyecto que incluye un plan de actuación que se desarrollará de forma progresiva. Arranca este mismo verano en una fase experimental con la puesta en marcha de los primeros espacios frescos para combatir las previsibles olas de calor y un plan formación, sensibilización y capacitación del personal a cargo de estos equipamientos.

Por otro lado, se van a instalar 11 fuentes de agua potable filtrada y refrigerada en instalaciones municipales para que los ciudadanos puedan acudir a refrigerarse en episodios de fuerte calor. Las primeras se situarán en el Centro Municipal de Servicios Sociales de Benimaclet, el de Patraiz y el de Quatre Carreres, y en las Bibliotecas de Benicalap, la Rambleta y Benimaclet.